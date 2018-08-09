Александр Невзоров: Санитары со смирительными рубашками приближаются 5 9.08.2018, 11:33

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Александр Невзоров

Кремль пожинает плоды своей многолетней политики.

– Это получилось. Надо сказать, что это, в общем, единственное, что получилось, – рассуждает Александр Невзоров на «Эхе Москвы». – Но теперь почему-то иногда российская власть обижается, что она этот страх внушила. Они всех пугали, а теперь, когда увидели, что санитары со смирительными рубашками приближаются, они почему-то тревожатся и тревожно сообщают, что кольцо санитаров сжимается.

Непонятно вообще во имя чего это происходит, и какую великую тайну хранит Россия от всего мира, в чем заключается эта сакральность, которой нельзя поделиться со всем остальным человечеством, из-за чего всё противостояние.

Возможно, это некий стратегический секрет, как в 21-м веке можно иметь 30 миллионов уличных очковых сортиров. Может быть, это секрет пыток в тюрьмах.

Но понятно, что подлая Европа хочет овладеть какой-то из этих скреп и ею, возможно, пользоваться, а Россия ее пытается сохранить и никому не рассказать. Это единственные секреты наши, которые я знаю, и это единственное объяснение конфронтации.

Ну, может быть, еще секрет утопления такс, правда.