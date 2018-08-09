Задержана главный редактор БелаПАН Ирина Левшина

Задержана главный редактор БелаПАН Ирина Левшина3
- 9.08.2018, 12:07
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(Обновлено) Сегодня утром она не появилась на работе.
В информационной компании БелаПАН «Радыё Свабода» сообщили, что сегодня не вышла на работу главный редактор Ирина Левшина.
О задержании Левшиной сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета.
- В уголовном деле о «несанкционированном доступе» к компьютерной информации задержана главный редактор ЗАО «БелаПАН» Ирина Левшина. С ней проводятся следственные действия, - говорится в сообщении.
Как сообщает БелаПАН, в квартире Левшиной проведен обыск, вскрыт системный блок ее компьютера.
Утром телефон Левшиной был отключен, были подозрения, что ее задержали в рамках «дела БелТА».
Напомним, обыски в офисах tut.by и информационного агентства БелаПАН начались во вторник утром, возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации государственного агентства БелТА.
По информации Следственного комитета, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД.
По информации ведомства, на протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.
По информации Белорусской ассоциации журналистов, на трое суток задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редактор tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Также сообщалось, что была задержана сотрудница tut.by Анна Ермачонок, а также редактор БелаПАН Андрей Середа.