Задержана главный редактор БелаПАН Ирина Левшина 3 9.08.2018, 12:07

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Ирина Левшина

Фото: svaboda.org

(Обновлено) Сегодня утром она не появилась на работе.

В информационной компании БелаПАН «Радыё Свабода» сообщили, что сегодня не вышла на работу главный редактор Ирина Левшина.

О задержании Левшиной сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета.

- В уголовном деле о «несанкционированном доступе» к компьютерной информации задержана главный редактор ЗАО «БелаПАН» Ирина Левшина. С ней проводятся следственные действия, - говорится в сообщении.

Как сообщает БелаПАН, в квартире Левшиной проведен обыск, вскрыт системный блок ее компьютера.

Утром телефон Левшиной был отключен, были подозрения, что ее задержали в рамках «дела БелТА».

Напомним, обыски в офисах tut.by и информационного агентства БелаПАН начались во вторник утром, возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации государственного агентства БелТА.

По информации Следственного комитета, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД.

По информации ведомства, на протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, на трое суток задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редактор tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Также сообщалось, что была задержана сотрудница tut.by Анна Ермачонок, а также редактор БелаПАН Андрей Середа.