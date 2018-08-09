«Стартовали с $27 в кармане» 9.08.2018, 12:19

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Как белорусы разрабатывают платформу для продажи интернет-трафика, которой пользуются Mail.Ru Group и Wargaming.

Компания Admitad разрабатывает рекламную площадку по продаже интернет-трафика, пишет сайт dev.by. Продуктом, который она создаёт, уже пользуются Wargaming, Mail.ru Group и многие другие. Компания, не так давно сама была стартапом, а сейчас активно инвестирует в молодые проекты, среди которых есть и белорусские. Журналисты побывали в минском офисе Admitad и узнали, почему разработчики не считают себя консервативными «питонистами» и как бабушки пробуют заработать в интернете при помощи их продукта.

Между нервным стартапом и кровавым энтерпрайзом

Основатель Александр Бахманн в 15 лет начал зарабатывать на рекламе, а к 21 годам основал CPA сеть. Помог ему в этом хороший знакомый из Беларуси, одолжив $27 на начало разработки платформы — точней, на домен и хостинг. Сейчас Александру почти 30 лет, и в его компании с офисами в Минске, Киеве, Москве, Германии, Китае, Дубае трудится более 300 человек.

Разработчики минского офиса вместе с компанией «переживали фазу роста». По их словам, в какой-то момент команда разработки стала более осознанной, повзрослел как продукт, так и сам менеджмент. «Я бы сказал, что сейчас мы находимся в таком периоде, когда нужно перестать быть нервным стартапом, при этом не превратиться в кровавый энтерпрайз», — замечает технический директор Роман Бархоленко.

— Раньше основатель компании мог позвонить и спросить: «А почему кнопка не работает?». Сейчас вряд ли: рабочие процессы налажены. Было время, когда мы всё делали в рамках Admitad, и это был настоящий комбайн, — вспоминает руководитель отдела разработки Алексей Столяров. — А сейчас разработка больше напоминает маленькие сателлиты, которые сконцентрированы на каком-то одном блоке, например, транзакциях, трекинге, маркетплейсе.

Кто и как использует платформу (и для чего она бабушкам)

Admitad разрабатывает платформу-посредник для рекламодателей и веб-мастеров. Её возможности позволяют размещать рекламные материалы на сайтах, отслеживать продажи, собирать статистику, выводить платежи, трекать переходы, получать информацию о заказах и монетизировать ссылки.

Один из инструментов Admitad установлен на geektimes. Он использует похожую монетизацию, как у Reddit (автоматически заменяет естественные ссылки на рекламные). Такая модель заработка, по словам разработчиков, подходит для крупных площадок, где пользователи генерируют большой объём контента.

В начале года команда завершила разработку мобильного SDK, который позволит интегрировать функционал CPA-платформы в мобильные приложения.

— Мы работаем как с бизнесом, так и с паблишерами, которые размещают рекламу, — поясняет Алексей Столяров. — Первые могут у нас, например, запустить систему лояльности, а вторые — заработать с каждого целевого действия пользователя (регистрации, заявки, покупки).

Есть даже клиенты, которые через наш сервис размещают в «ВКонтакте» подборки прикольных товаров из китайских магазинов. Бывает, кто-то проведёт в интернете семинар по CPA-рекламе, и у нас сразу — взрыв регистраций. Среди паблишеров встречаются даже бабушки, которые посмотрели ролики, как зарабатывать в интернете, и пришли на наш сайт.

Не только мы, но и другие крупные интернет-компании замечают, что растёт процент пользователей, у которых стоит блокировка рекламы. Навязчивая реклама в виде баннеров и поп-апов раздражает всех, и нас в том числе. Поэтому мы стараемся стимулировать качественную рекламу, используя такие инструменты, как распределение заработка в зависимости от типа рекламы.

Реализация: почему со «слишком прикольной» СУБД сложно работать

CPA-платформа, которую разрабатывает минский офис Admitad, написана на Python и построена с применением принципов сервис-ориентированной архитектуры.

— Мы решили, что нам больше подходит SOA, так как она позволяет разбивать систему на приложения, отвечающие за бизнес-домены, но при этом не требует делать их слишком маленькими (как в случае с микросервисной архитектурой). А проблемы, которые возникают при разработке крупных приложений (большой контекст, конфликты при конкурентной разработке модулей), мы решаем с помощью применения архитектурных принципов и подходов, таких как SOLID, Clean Architecture и DDD.

Для создания основы платформы разработчики использовали фреймворк Django, а для специфических сложных приложений, в которых нет пользовательского веб-интерфейса — Flask.

— Проект большой, поэтому в технологическом стеке у нас целый “зоопарк”: PostgreSQL, Apache Cassandra, MySQL, Redis, MongoDB. Но даже этого нам не хватает для сбора метрик и статистик, которые, к тому же, нужно где-то хранить. В Open Source и платных решениях для сбора и агрегации статистики либо не было подходящих решений, либо они были слишком дорогими.

Поэтому мы взяли технологии, которые хорошо знаем (PostgreSQL + Python), и за шесть месяцев сделали своё OLAP хранилище. К слову, в Open Source только через год стали появляться похожие решения (Pinot и ClickHouse).

Не всегда нужные технологии удавалось найти сразу, были и неудачные решения. Например, не оправдала ожидания «прикольная» документо-ориентированная система управления БД Couchdb.

— У разработчиков, которые её создали, было хорошее чувство юмора. Например — если у тебя не настроены права администратора, БД пишет «ура, пати админов». Но помимо шуток у неё были проблемы с нагрузкой, потреблением памяти и пр. Она оказалась слишком прикольная, чтобы мы могли спокойно с ней жить.

Минская команда разработки считает, что с новомодными языками нужно быть осмотрительным: «Хайп вокруг них пройдёт, а тебе с этим жить».

— В последнее время в Python появляются фичи, которые упрощают поддержку приложений. Так, в последних релизах (v3.5 и v3.6) добавили аннотации типов, появился продвинутый статический анализатор кода MyPy, который разрабатывают сами core-разработчики Python. Мы активно используем эти новые возможности и благодаря этому получаем лучшее из двух миров: статической и динамической типизации.

Большую часть работы минской команды занимает создание инструментов для интеграции с партнёрами. Одному из программистов даже пришлось лететь в Китай на встречу с разработчиками.

— Работа на проекте никогда не заканчивается. Её, наверное, и нашим детям хватит, — замечают собеседники.

Admitad Invest

Два года назад компания создала инвестиционный фонд Admitad Invest. За это время она поддержала такие проекты, как blinger.io, meds.ru, epicstars.com, push.world, appspress.ru и др. Кроме прямых инвестиций, фонд помогает юридически, приглашает менторов, подсказывает по стратегии развития бизнеса, а также поддерживает контактами.