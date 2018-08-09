Косово заявило о намерении присоединить к себе территории на юге Сербии 1 9.08.2018, 12:17

Требования будут представлены в Брюсселе.

Требования этнических албанцев из муниципалитетов Медведжа, Прешево и Буяновац на юге Сербии о присоединении к Косову должны быть представлены в Брюсселе в рамках переговоров по нормализации отношений между Белградом и Приштиной под эгидой ЕС.

Об этом заявил президент Косова Хашим Тачи, передает RKT.

"Требования политических лидеров из Медведжи, Прешева и Буяновац институционализованы, и я буду рад представить их в Брюсселе", - отметил косовский лидер.

По его словам, реализация этих предложений будет сложным и почти невозможным делом, однако коррекция границ с Сербией – единственный выход из ситуации.

Он убежден: не должно быть никакого раздела Косова или обмена территориями между Косовом и Сербией, а лишь "коррекция границы".

"Корректировка границ предусматривает полное присоединение Медведжи, Прешева и Буяновац к Косову. Это был бы прозрачный, мирный и ответственный процесс между Косовом и Сербией, и если обе стороны договорятся, никто не сможет противостоять этому. При необходимости, в случае присоединения долины Прешево, Косово изменит свою Конституцию", - сказал Тачи.

По его данным, долину Прешево покинуло около 12 тысяч жителей, и они в основном переселяются в Косово. 98% Медведжи, Прешева и Буяновац высказываются о присоединении к Косову, говорит Тачи.

Стоит вспомнить распространенную недавно информацию, что во время Хельсинской встречи с Трампом Владимир Путин якобы предложил разделить Косово, вернув в состав Сербии север республики с сербским населением.

Такой сценарий, в случае реализации, создает неприятный прецедент для Боснии и Герцеговины. Как известно, в ее составе есть Республика Сербская, лидеры которой постоянно настаивают на своих планах добиться воссоединения с Сербией. При этом население Косова стало бы практически полностью албанским, прибавив аргументов сторонникам идеи объединения с Албанией (сейчас сторонники такого варианта находятся в оппозиции).

Как известно, Евросоюз ведет переговоры о вступлении с Сербией с 2014 года, но Брюссель подчеркивает, что ни один будущий член ЕС не может иметь территориальных или приграничных споров.

Сербия не признает независимости Косова, провозглашенную в 2008 году. Президент Сербии Александар Вучич настаивает: любое будущее соглашение с Косовом должно быть результатом компромисса, вероятно, референдума.