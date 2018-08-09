Напутствие киндер-генерала Телеграм-канал «СерпомПо»

9.08.2018, 12:28

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Сергей Кириенко

Фото: RUECONOMICS.RU

«Отличные» перспективы вырисовываются для прокремлевской молодежи.

Отличные перспективы нарисовал прокремлевской молодежи первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он прибыл на ее форум «Территория смыслов» вместо Путина, который встречу проигнорировал впервые за 13 лет. Устал. От лета. Мундиаля. Трампа. Пенсий. Молодежи.

Молодежь донимала Кириенко «проблемой несменяемости власти», невозможностью «прийти во власть и внести свой вклад в развитие страны».

Кириенко подвел итог обсуждению, рассказав молодежи старый анекдот, отлично выражающий суть построенной в России системы:

«Может ли сын полковника стать генералом? Не может: у генерала есть свои дети».

Молодец. Отлично.

Вы, тут, прокремлевская молодежь, обсуждайте, что хотите, но править вами будут наши дети.

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