Числа из сна принесли любительнице лотереи миллион долларов
- 9.08.2018, 12:37
Совпало пять из шести чисел.
Американка из штата Нью-Йорк Мэри Уилсон выбрала в лотерейном билете давно приснившиеся ей числа и выиграла. Как пишет korrespondent.net, такая информация появилась в UPI.
Женщина утверждает, что давно увидела шесть цифр, которые можно указать в лотерейном билете, во сне. С тех пор она всегда выбирала только их так, как верила, что они принесут ей удачу.
В последнем билете Уилсон совпало пять из шести чисел, и она выиграла миллион долларов. Деньги женщина разделила с мужем и еще одной семейной парой, с которой они годами покупают лотерейные билеты. Пары давно договорились, что разделят любой выигрыш поровну.
После отчисления всех налогов каждый из четырех получил по 168 039 долларов.