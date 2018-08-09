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Числа из сна принесли любительнице лотереи миллион долларов

  • 9.08.2018, 12:37

Совпало пять из шести чисел.

Американка из штата Нью-Йорк Мэри Уилсон выбрала в лотерейном билете давно приснившиеся ей числа и выиграла. Как пишет korrespondent.net, такая информация появилась в UPI.

Женщина утверждает, что давно увидела шесть цифр, которые можно указать в лотерейном билете, во сне. С тех пор она всегда выбирала только их так, как верила, что они принесут ей удачу.

В последнем билете Уилсон совпало пять из шести чисел, и она выиграла миллион долларов. Деньги женщина разделила с мужем и еще одной семейной парой, с которой они годами покупают лотерейные билеты. Пары давно договорились, что разделят любой выигрыш поровну.

После отчисления всех налогов каждый из четырех получил по 168 039 долларов.


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