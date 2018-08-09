Жительница Бреста купила бананы – а в них оказалась американская квакша 9.08.2018, 12:42

По всем признакам, брестчанке попалась «лающая квакша» из Кентукки или Луизианы.

Кто бы мог подумать, что приобретя связку бананов в обычном брестским супермаркете, Елена встретится с настоящей лягушкой-путешественница, сообщает nn.by.

«А она такая красивая. Желто-перламутровая. Боялись немного, что может быть ядовита. Но нет, посидела у меня на руках, кажется, все в порядке. Мы ее так и назвали - лягушка-путешественница. Как только увидели ее, сразу поняли, что ее путешествия на этом не закончились».

Семья Елены пожалела путешественницу и решили найти ей новый дом.

«Разговора о том, чтобы выбросить на улицу гостью, даже не было. Моя дочь по профессии биолог, сказала, что во-первых, она на улице погибнет, а во-вторых, экзотическая гостья может навредить нашим местным лягушки».

Елена посадила лягушку в баночку и увезла в Брестский университет, где учится дочь.

«Там отказались взять нашу путешественницу. Мол, некому за ней ухаживать. Тогда мы обратились в детский центр, где раньше был живой уголок. Там нам тоже сказали, что санстанция запретила живой уголок. Но, на наше счастье и счастье нашей гостьи, в детском центре работает преподаватель, которая дома держит несколько видов лягушек. Она нас немного отчитала за то, что мы лягушку в баночку посадили на листья петрушки, ведь нельзя на благоухающие растения сажать лягушек. Но путешественницу забрала».

По всем признакам, жительнице Бреста попалась «лающая квакша».

Общая длина достигает 5-7 см. Голова короткая. Тело мешковатые, сутулое. Пальцы с выраженными круглыми присосками. Спина окрашена в зеленый цвет с контрастным сетчатым рисунком из темно-зеленых пятен по более светлому фону. Живот желтоватый. Основной тон окраски может значительно колебаться, однако рисунок обычно заметен.

Любит лесистую местность. Значительную часть жизни проводит на деревьях или кустарниках, встречается также в травянистой растительности по берегам водоемов. Активна ночью. Питается насекомыми.

Во время брачного сезона самец издает громкие звуки, напоминающие лай, отсюда название вида. Вид распространен от штатов Нью-Джерси, Кентукки, Вирджинии и Мэриленда до Флориды и Луизианы.