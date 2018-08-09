Девятый день суда по «делу профсоюзов»: онлайн-репортаж 9.08.2018, 12:53

(Обновляется) Допрашивают Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

В суде Советского района Минска слушается "дело профсоюзов" по обвинению председателя Белорусского независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика в совершении преступления по ч. 2 ст. 243 уголовного кодекса Беларуси («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере»), сообщает ПЦ «Весна».

Вчера после допроса свидетелей и изучения письменных материалов дела суд приступил к допросу непосредственно обвиняемых. 8 августа опрашивали Геннадия Федынича.

Судья Марина Федорова, в частности, сообщила, что суд поручил Генеральной прокуратуре провести проверку по поводу давления на свидетелей со стороны представителей УДФР (дознавателей) в рамках ст. 173 и 174 Уголовного кодекса. О давлении и угрозах заявляли большинство допрошенных в суде свидетелей.

Вероятно, с этим связано то, что сегодня рано утром по крайней мере трех свидетелей, заявивших о давлении на них во время следствия, увезла милиция предположительно на допрос в прокуратуру.

Поддержать Геннадия Федынича и Игоря Комлик 9 августа пришел бывший Председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич, активисты профсоюза, правозащитник Алесь Беляцкий.

Станислав Шушкевич и Игорь Комлик

Фото: ПЦ "Весна"

Судья Федорова решила огласить протокол допроса Федынича время следствия 2 августа 2017 года "по причине существенных противоречий".

По факту проведения семинаров от профсоюза 3F, в частности получения денег, в протоколе: "Не помню, получал ли деньги от 3 F" В суде: «Не получал в 2011 г".

Объясняет: "Поддерживаю показания данные в суде. Допрос от 2 августа был после обыска, На самом деле мог не помнить".

Судья допрашивает про сейфы в офисе РЭП, конфликтные ситуации с работниками РЭП.

Федынич поддерживает показания данные в суде. Судья спросила о Запривариной. Во время следствия, он говорил, что не было ни с кем конфликта. Но Федынич пояснил, что следователи спрашивали о настоящем времени, а не о 2011-2015 г.

Суд начинает допрашивать Игоря Комлика.

Комлик зачитывает из бумаги анализ предъявленного обвинения, где полностью отрицает инкриминируемые обвинение. Ссылается на международные нормы, где сказано, что государственные власти не должны вмешиваться в деятельность организации рабочих профсоюзов и т.д.

Рассказывает и аргументирует, что МОТ и глобальный профсоюз выступают против давления профсоюзов, ссылается на Конвенцию 87.

"В 2004 г работала комиссия по правам человека МОТ в Беларуси, как раз в тот момент, когда права моей организации нарушались, - говорит Комлик. - Комиссия выразила сомнения по поводу того, что акты в Беларуси обеспечивают права трудящихся. А Генеральная прокуратура не реагирует на жалобы".