Взялись лично за Путина 9.08.2018, 12:52

Новые санкции США наносят сокрушительный удар по Кремлю.

Американские сенаторы всерьез взялись за связи президента США Дональда Трампа с Россией. В начале августа группа республиканцев во главе с Линдси Грэмом подала в Сенат “адский” законопроект, предусматривающий жесткие санкции против РФ. Что придумали американцы и выживет ли экономика России - разбирался OBOZREVATEL.

Жесткие меры

Несмотря на процедурные моменты, Конгресс пока еще не опубликовал проект закона. Правда, оригинал документа уже успел “всплыть” в российских СМИ. Судя по нему, главная цель законопроекта - объединить весь пакет санкций в единое целое.

Авторы постарались максимально склонить президента Дональда Трампа к более жесткой позиции в отношении России. Среди основных требований к главе Белого дома - призвать РФ вернуть Крым под контроль Украины и отказаться от поддержки насилия на Донбассе со стороны боевиков.

Предлагается создать “санкционный координационный офис” для работы с Евросоюзом касательно ужесточения санкций против РФ, а также “Национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы”. Его основная задача - системная борьба с попытками влияния России.

В экономической части законопроекта указано требование запрета на операции в США семи российским банкам. Это крупные структуры: ВТБ, ВЭБ, "Промсвязьбанк", "Сбербанк", "Банк Москвы", "Внешэкономбанк", "Россельхозбанк". На практике это означает проблемы с долларовыми операциями для российских деловых кругов.

Отдельное внимание в законопроекте отведено вопросам кибербезопасности США. Речь идет о создании в Госдепартаменте офиса по вопросам киберпространства и цифровой экономики. Также авторы предлагают ввести санкции против россиян, которые были задействованы в кибератаках.

Один из центральных тезисов законопроекта - заставить президента Трампа эффективно исполнять акт CAATSA (Акт об американских санкциях. - Ред.). Сенаторы предлагают получать отчет об исполнении санкций гораздо быстрее и в течение 60 дней после принятия норм обновить “кремлевский список”. Кроме того, сенаторы предлагают заняться поиском активов и личного финансового состояния президента РФ Владимира Путина.

РФ на грани дефолта?

Принятие такого законопроекта может серьезно отразиться на российской экономики. По словам эксперта Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, санкции в первую очередь ударят по богатым россиянам, которые и влияют на госполитику.

"Санкции очень серьезно ударят по богатым слоям населения, которые имеют вклады в валюте. В основном пострадают они. И это наиболее опасно для власти, потому что это именно те люди, которые создают государственную политику России и сильнее всех влияют на принятие тех или иных решений", - сказал Пендзин в комментарии OBOZREVATEL.

Также экономист отметил, что санкции в отношении ограничения сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты, могут серьезно ударить по "Северному потоку-2", который до сих пор не достроен.

При этом эксперт уверен, санкции не приведут Россию к дефолту.

"Дефолта не будет, потому что у России достаточно большие валютные резервы. Другое дело, что такая сверхсерьезная нагрузка на госдолг приведет к резкому сокращению инвестиционных программ российского правительства, в частности в военную отрасль и в развитие энергетических месторождений, которые она постоянно финансирует", - заявил Пендзин.

Более пессимистически новый пакет санкций для РФ оценивает финансовый консультант Василий Невмержицкий.

"Во-первых, это будет проблемой для нефтеперерабатывающего сектора, который имеет существенную зависимость от зарубежных технологий. Потому что те технологии, которые есть на текущий момент, уже устарели, а новые покупаются у западных партнеров", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Невмержицкий допускает - импортные технологии еще можно заменить отечественными, но аналогичные все равно создать не получится.

"Второй момент - давление на программное обеспечение и оборудование. Третий момент, это вопрос привлечения денежных средств с мирового рынка. Эти три фактора очень серьезно ударят по финансовой стабильности Российской Федерации, и я полагаю, что это реально приведет к дефолту России", - считает финконсультант.

Вместе с тем американист Николай Белесков уверен, что санкции не получат зеленый свет в Администрации президента США. Конечно, республиканцы теоретически могут принять пакет ограничений, но реального хода им никто не даст.

"Да и сам Трамп пока скептически относится к санкциям, и я не думаю, что он даст этому зеленый свет на фоне того, что он все-таки настроен на диалог с РФ. Разве что он опять что-то накосячит, и чтобы это загладить, тогда может что-то принять", - пояснил OBOZREVATEL Белесков.