Эстония: В зоне поиска ошибочно выпущенной ракеты возник пожар 1 9.08.2018, 12:59

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ФОТО: Kaspar Pokk

После его ликвидации эксперты смогут приступить к поискам вещественных доказательств.

В эстонском лесу Ярвамаа в районе Йиекюла, где упала ракета, ошибочно выпущенная истребителем ВВС Испании, произошел пожар.

Об этом заявил пресс-секретарь Сил обороны Айво Вахеметс, передает Рostimees.

"В зоне поисков пожар, сейчас его тушат. После того как пожар будет ликвидирован, эксперты смогут приступить к поискам вещественных доказательств, чтобы установить место приземления ракеты", - сказал он.

7 августа во время учебного полета на юге страны истребитель ВВС Испании Eurofighter по ошибке запустил ракету класса "воздух-воздух". Длина ракеты AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр - 18 см. Она пролетела около 80 км.

Глава Военно-воздушных сил Эстонии Рийво Валге допустил, что при столкновении с землей ракета взорвалась. Накануне представители ВВС Эстонии сообщили, что нашли вероятное место падения.

После инцидента с выпущенной боевой ракетой в небе над Эстонией испанские истребители НАТО временно выведены из состояния готовности. Вместо них миссию продолжит подразделение Португалии.

Каким образом ракета была выпущена, на этом этапе расследования военные не комментируют.