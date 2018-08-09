Министерство труда: Расходы государства на больничные продолжают расти 11 9.08.2018, 13:22

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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Белорусов лишат и этой социальной льготы?

В Беларуси для снижения расходов ФСЗН могут изменить подходы к оплате больничных. В частности, делать выплаты в связи с общим заболеванием или травмой только с четвертого дня временной нетрудоспособности. Причиной такого предложения стал рост расходов на пособия.

Портал tut.by посмотрел, как увеличивались затраты и какие самые распространенные причины ухода на больничный.

Почему в 2017 году увеличились расходы на больничные?

— Основная причина роста показателей временной нетрудоспособности — подъем заболеваемости респираторными заболеваниями и травматизм в первом квартале 2017 года. Однако в течение года ситуация стабилизировалась, — поясняют в Минтруда.

Это стало известно после мониторинга, проведенного совместно с органами здравоохранения. В начале года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич отметила, что рост расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности вызывает озабоченность.

«Полагаю, что совместно с органами здравоохранения необходимо провести серьезный анализ причин роста показателей временной нетрудоспособности с разработкой соответствующих мер», — рассказывала тогда министр.

В Минтруда отмечают, что рост расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности сопряжен также с ростом заработной платы работников в республике и величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Именно из этих величин исчисляется пособие по временной нетрудоспособности.

По общему правилу пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 80 процентов среднедневного заработка за первые 12 календарных дней и в размере 100 процентов среднедневного заработка за последующие дни временной нетрудоспособности, минимальный размер пособия составляет 50 процентов бюджета прожиточного минимума.

В расчетах мы использовали разделение видов нетрудоспособности по количеству дней вне работы и применили его к выплатам. Возможны дополнительные факторы, которые влияют на итоговые суммы, — мы не можем учесть их. Поэтому полученные значения оценочные.

Сколько государство тратит денег на больничные?

В этом году расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности продолжают расти. Всего на эти цели направлено в первом полугодии 2018 года 343,3 млн рублей, что на 16,5 процента больше, чем в первом полугодии прошлого года. Средняя зарплата в это время возросла на 18,7 процента.

Увеличился и удельный вес расходов на пособие по временной нетрудоспособности: в первом полугодии 2018 года он составил 25,1 процента в расходах на все виды пособий. Выходит, что показатель возрос на 2,3 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В свою очередь, в 2017 году расходы на пособия по временной нетрудоспособности выросли по отношению к предыдущему году на 10,7 процента и составили 561,3 млн рублей (в том числе выросли пособия по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием и травмой — на 8,9 процента, а также по уходу за больным членом семьи — на 18,1 процента).

По данным госстатистики, за 2017 год в республике уровень трудопотерь вырос на 7,1% по сравнению с 2016 годом.

Больше всего в 2017 году уровень временной нетрудоспособности увеличился в Брестской, Гомельской и Минской областях. В Брестской области он вырос на 8,4%, среди основных причин роста — уход за больным членом семьи, болезни органов дыхания, врожденные аномалии, травмы и отравления. В Гомельской увеличение составило 8,9%. В данном регионе основными причинами роста являлись болезни органов дыхания, болезни глаза, ухода за больным членом семьи, врожденные аномалии, травмы и отравления, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, новообразования и болезни мочеполовой системы. В Минской области уровень временной нетрудоспособности вырос на 6,1%. Тут основными причинами роста были уход за больным членом семьи и болезни органов дыхания.

В 2016 году расходы зафиксированы на уровне 501,2 млн рублей.

— В текущем году уровень заболеваемости с временной нетрудоспособностью за полугодие в целом по республике сопоставим с уровнем аналогичного периода предыдущего года, и его роста во втором полугодии не предвидится, — отмечают в Минтруда.

В первом полугодии 2018-го показатель временной нетрудоспособности в днях на 100 работающих снизился в Брестской области, Гомельской области и в Минске. В Минской области он остался на уровне прошлого года, а в Витебской, Гродненской и Могилевской областях даже вырос.

Из-за чего белорусы чаще всего уходят на больничные

В 2017 году основными причинами временной нетрудоспособности среди белорусов были болезни органов дыхания, уход за больным членом семьи, травмы и отравления, болезни костно-мышечной системы и новообразования.

Уровень временной нетрудоспособности в связи с болезнями органов дыхания увеличился на 9,9%, уходом за больным членом семьи — на 12,6%, травмами и отравлениями — на 5,7%, болезнями костно-мышечной системы — на 6,1%, болезнями системы кровообращения — 1,8%, новообразованиями — 5,4%.

Как государство планирует сокращать расходы на больничные

Для снижения расходов ФСЗН рассматривается возможность изменения подходов к оплате больничных. В частности, предлагается не оплачивать больничные работникам в связи с общим заболеванием или травмой в быту первые три календарных дня, а оплачивать их только с четвертого дня временной нетрудоспособности. Такое предложение было озвучено на одном из последних заседаний совета республики, на котором обсуждали проблему снижения расходов ФСЗН.

Минздрав поддерживает схему, когда наниматель сам оплачивает первые три дня листка нетрудоспособности, при этом объем отчислений в ФСЗН изменяется. Также Министерство предлагает вариант предоставления трех дней освобождения от работы без оформления больничного в эпидемический период.

— Позиция Министерства здравоохранения неоднократно направлялась в адрес Минтруда и соцзащиты и других заинтересованных. Однако до настоящего времени решение по данному вопросу окончательно не принято. Мы по-прежнему считаем, что принятие данной меры способствовало бы заинтересованности нанимателя в формировании надлежащих условий труда и здоровьесохраняющего поведения населения.

Начальник Брестского областного управления ФСЗН Александр Коледа также одобрительно высказывался о возможности болеть без справки. «Я бы, например, законодательно закрепил возможность для работника поболеть, отлежаться без ухода на больничный не более трех дней в году. Такие предложения уже звучали пару лет назад, однако были отклонены», — рассказывал специалист.