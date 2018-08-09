Крушение Дерипаски: «Русал» готовится остановить заводы из-за санкций 10 9.08.2018, 13:20

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Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Предприятия работали исключительно на американский рынок.

Не договорившись о снятии санкций с Минфином США, российский миллиардер Олег Дерипаска ведет свою алюминиевую империю к краху, пишет finanz.ru.

"Русал" будет вынужден остановить производство на заводах, если санкции не будут сняты в ближайшее время, сообщили ТАСС источники в отрасли.

6 августа компания - крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая - начала консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода - градообразующего предприятия, расположенного в поселке республики Карелия с населением чуть больше 7 тысяч человек.

Завод работал исключительно на американский рынок, а после санкций лишился как сбыта, так и стабильных поставок сырья.

Судьбу НАЗ в ближайшее время могут разделить еще несколько заводов "Русала", которые производят продукцию для других зарубежных рынков, сказал источник, близкий к компании.

По его словам, ситуация в отрасли "намного хуже, чем видят аналитики".

"Если санкции не будут сняты в ближайшее время, то контракты закончатся, и с 1 октября вся продукция, предназначенная для зарубежных потребителей, опять пойдет на склад, при том, что там до сих пор остается часть нереализованного в апреле алюминия", - объясняет источник.

По словам другого сотрудника "Русала", "производство сплавов и продукции с добавленной стоимостью для зарубежных потребителей может быть остановлено уже с сентября".

С учетом того, что на экспорт шло 80% продукции "Русала" , ситуация может стать "катастрофической как для предприятий, так и для всего глобального рынка алюминия", заявил третий источник ТАСС.

Дерипаска надеялся на снятие санкций с августа. Но пакет предложений, направленный в Минфин США, был встречен отказом, а переговоры зашли в тупик.

По данным Bloomberg, миллиардер был готов снизить до уровня меньше 50% долю в холдинге En+, через который контролирует свои ключевые активы, и передать большинство мест в совете директоров независимым членам.

Встречные условия, выдвинутые Вашингтоном, он счел неприемлемыми, кабальными и не имеющими экономического смысла.

По итогам второго квартала продажи "Русала" рухнули на 18% (год к году), а выручка сократилась на 22% по сравнению с январем-мартом.

Запасы денежных средств на счетах, составлявшие 814 млн долларов на начало года, сократились до 625 млн, а чистый, то есть не покрытый финансовыми резервами долг достиг 7,875 млрд долларов.

Если переговоры с американскими властями провалятся, Дерипаска рассматривает возможность продажи принадлежащих ему акций "Русала" китайским инвесторам. Другой вариант Другой вариант - это национализация компании или ее переход под контроль одного из российских госбанков, сообщал Bloomberg со ссылкой на материалы фирмы Mercury LLC, представляющей интересы бизнесмена на переговорах с американскими властями.