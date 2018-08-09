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Посольство США призвало немедленно освободить всех задержанных в Беларуси журналистов

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  • 9.08.2018, 13:38
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Американское посольство выступило со специальным заявлением.

Сайт посольства США в Беларуси опубликовал заявление в связи с задержаниями и обысками в офисах tut.by и БелаПАН, а также в домах журналистов.

«Мы обеспокоены арестами журналистов и обысками, проведенными властями в офисах нескольких независимых изданий на этой неделе.

Соединенные Штаты ценят свободу прессы как ключевой компонент подотчетного и демократического государственного управления. Независимые средства массовой информации являются неотъемлемой частью стабильной, процветающей и более демократической Беларуси. Мы призываем белорусские власти к выполнению взятых на себя международных обязательств по уважению фундаментальных прав и свобод, в том числе к свободе выражения и средств массовой информации.

Соединенные Штаты продолжат внимательно следить за этой ситуацией. Мы присоединяемся с призывом к властям Беларуси немедленно освободить всех журналистов и обеспечить права граждан на свободу слова и свободу СМИ», - говорится в заявлении.

Напомним, что 7 и 8 августа в офисах tut.by, БелаПАН прошли обыски. СК расследует уголовное дело (ст. 349) о «незаконном доступе» к платному контенту государственного агентства БелТА.

7 августа были задержаны 10 журналистов и редакторов tut.by и БелаПАН: Татьяна Коровенкова, Андрей Середа, Анна Калтыгина, Людмила Чекина, Ульяна Бобоед, Марина Золотова, Галина Уласик, Дмитрий Бобрик, Анна Ермаченок, Евгения Березюк. Половину из них отпустили вечером.

К задержанным журналистам не пускают адвокатов и тянут время

8 августа СК задержал 3 журналистов портала realt.by Игоря Хмару, Марию Сороку, Елену Масловскую и главного редактора этого издания Владислава Кулецкого, а также редактора сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова и корреспондента «Deutsche Welle» Павлюка Быковского.

9 августа Следственный комитет задержал главного редактора БелаПАН Ирину Левшину.


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