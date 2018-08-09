Маршруты для путешествий вокруг Минска без авто 1 9.08.2018, 13:52

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Интересные места, куда можно съездить на велосипеде или общественном транспорте с целью набраться впечатлений.

Если у вас выдался свободный день и погода за окном радует, почему бы не отправиться в небольшое путешествие. Причем, не обязательно на машине. Сайт planetabelarus.by подобрали интересные места недалеко от Минска, куда можно съездить на велосипеде или на общественном транспорте с целью развеяться и набраться впечатлений.

ПУТЕШЕСТВУЕМ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Строчицы

Когда все городские веломаршруты уже изучены, самое время отправляться за пределы МКАДа. Начать можно с небольшого путешествия, например, в Строчицы. Хочется верить, все минчане уже знакомы с Музеем белорусской архитектуры и быта, белорусским скансеном, где регулярно проходят опен-эйр фестивали и время от времени снимают фильмы.

Строчицы находятся всего в пяти километрах от авторынка в Малиновке, а из центра Минска до Строчиц около 20 км. Поэтому протяженность маршрута будет зависеть от того, с какой точки вы стартуете. Музейные домики в Строчицах раскинулись на достаточно большой территории, поэтому велосипед будет там особенно кстати. А после недолгой велопрогулки можно устроить прямо на месте пикник с видом на восстановленную деревню прошлого века.

Прилуки

Еще один велосипедный маршрут поведет нас почти в том же направлении, что и предыдущий. В 7 км от МКАДа, восточнее Строчиц, расположена деревня Прилуки, там вы найдете усадьбу графа Эмерика Чапского. Это место мало известно и почти не раскручено в туристическом плане. Сегодня бывшая усадьба принадлежит Институту защиты растений.

Усадебный дом в Прилуках был построен в 1851 году минским губернским маршалком Антоном Горватом. Позже постройка стала резиденцией Эмерика Чапского, отца будущего минского градоначальника Кароля Чапского. Сегодня тихий усадебный комплекс в Прилуках – отличное место, чтобы проложить туда свой велосипедный маршрут и провести некоторое время в бывшем владении Чапских.

Заславль

Заславль – популярное направление для минских велосипедистов, хоть и расположен он в 30 км от центра столицы. Это тот самый город, в который князь Владимир отправил жену Рогнеду с сыном Изяславлем, от имени которого и появилось современное название места.

Среди достопримечательностей Заславля – городище, памятник Рогнеде и Изяславлю, остатки заславского замка и известный однобашенный костел, который можно назвать символом города.

Более того, можно заглянуть и в местный этнографический комплекс, где есть старая мельница, кузница и амбар.

Раков

Столичные велосипедисты хорошо изучили и дорогу до поселка Раков. Дорога туда еще более дальняя, более 40 км от Октябрьской площади в Минске. Раков известен еще с XV века, и его главная достопримечательность – неоготический костел, построенный в начале XX века.

Все гости древнего местечка отмечают его особую атмосферу и магичность, да и на велосипеде знакомиться с древней «столицей контрабандистов» особенно удобно. По пути в Раков также можно заехать в Ратомку, где, если повезет, вы посмотрите на тренировки спортсменов-конников или выгул лошадей, а то и на реальные соревнования.

По «Воложинскому гостинцу»

В Воложинском районе также есть разработанный маршрут для велосипедистов, «Воложинские гостинцы», растянутый на десятки километров. На его пути есть указатели, qr-коды, можно найти карту с описанием маршрута и всеми достопримечательностями, которые вы встретите на пути. Дорога проведет вас через Налибокскую пущу и многие интересные населенные пункты.

Единственный нюанс: до начальной точки маршрута, деревни Богданово, нужно добраться на машине либо на электричке. Путешествие по «Воложинским гостинцам» можно также распланировать на два дня, так как в маршрут включены агроусадьбы, приглашающие переночевать.

ПУТЕШЕСТВУЕМ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Вязынка

Дом-музей Янки Купалы в Вязынке расположен совсем рядом с железнодорожной станцией, поэтому из Минска добираться в этот невероятно красивый и поэтичный уголок особенно удобно на электричке.

В Вязынке родился белорусский классик Янка Купала. Сегодня там восстановлен дом, который какое-то время арендовала семья Луцевичей, а также сохранен природный ландшафт того периода.

Смиловичи

Меньше чем в 30 км от Минска находится деревня Смиловичи. Туда удобно добираться на автобусе либо маршрутке. А посетить Смиловичи стоит по двум причинам. Первая – это дворец Монюшко-Ваньковичей, построенный в XIX веке. От него сегодня остались лишь руины, которые тем не менее интересно увидеть.

Вторая – это музей Хаима Сутина. Художник, который прославился на весь мир, родился в бедной еврейской семье в Смиловичах, и сегодня посетить музей на его малой родине особенно интересно.

Логойск

До Логойска, который расположен в 40 км от Минска, также просто добраться на автобусе или маршрутке. Логойщину за многочисленные холмы называют белорусской Швейцарией.

Сегодня в городе, который впервые упоминается около трех веков назад, сохранились руины дворца Тышкевичей и приусадебный парк с неповторимыми пейзажами и многочисленными прудами. Чтобы лучше узнать историю региона, можно посетить местный краеведческий музей.

Дзержинск

Если отправиться из Минска в противоположную сторону от Логойска, вы попадете в Дзержинск. Добраться туда проще всего на электричке. Город, который раньше назывался Койданово, интересен городищем «Гаштольдова гора» и своими храмами.

А недалеко от Дзержинска находится и одноименная гора, которая является самой высокой точкой Беларуси (хотя существует и другая версия).

Борисов

Поездка в Борисов получается более длинной, ведь он находится в 90 км от столицы. Но до Борисова можно легко доехать на поезде и вернуться в Минск в тот же день. А посетить Борисов стоит обязательно, причем не только футбольным фанатам.

В этом древнем городе, которому уже больше 900 лет, сохранился масштабный Воскресенский собор 1874 года, есть памятник князю Борису, который основал город, а также рыночная площадь со старыми постройками и многое другое, что обязательно стоит увидеть.