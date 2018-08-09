Правительство Румынии на 20% урезало бюджет президента 2 9.08.2018, 13:59

Клаус Йоханнис

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Офис главы государства не тратил выделенные на него средства.

Румынское правительство открыло новый фронт в своей длительной борьбе с президентом страны Клаусом Йоханнисом, сократив бюджет его офиса примерно на 20%.

Об этом сообщает Politico.

Правительство во главе с премьер-министром от социал-демократов Виорикой Дэнчилэ решило сократить бюджет офиса президента на 2,3 млн евро в рамках пересмотра бюджета на 2018 год. Правительство утверждает, что офис Йоханниса не тратил выделенные на него средства.

Бюджет других государственных органов, включая разведывательные службы и министерства энергетики и иностранных дел, также сокращен.

Пресс-секретарь президента Мадалина Добровольски заявила, что администрация обязалась потратить около 80% своего бюджета на это время. Она назвала ложным обвинение, что администрация не тратит выделенные для нее средства.

"Бюджетная коррекция не имеет ничего общего с необходимостью консолидации национального бюджета, это инструмент бюджетного наказания для политических оппонентов и для институтов, которые не подчиняются Социал-демократической партии", - сказала пресс-секретарь румынского президента.

Она добавила, что сокращение бюджета является лишь одной из многочисленных попыток парламентского большинства уменьшить роль президента. Сокращение бюджета будет иметь негативное влияние на способность президента представлять Румынию, добавила пресс-секретарь Йоханниса.

По ее словам, президенту придется отменить саммит инициативы Трех морей, форума стран Центральной и Восточной Европы. Йоханнис должен был принять саммит в Бухаресте в середине сентября. В нем должны были принять участие главы 12 государств и правительств, а также президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.