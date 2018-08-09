Как существовал и почти исчез гродненский авторынок 3 9.08.2018, 14:35

2,140

От ажиотажа 90-х до почти пустоши сегодня.

Гродно — город, где традиционно процветал автомобильный бизнес, пишет hrodna.life. По крайней мере, еще относительно недавно. А помните ли вы, где эти авто продавались? Рынок в Аульсе, который просуществовал 15 лет — до 2012 года — не был первой такой площадкой. Вспомним вместе историю и современность авторынка и еще — какие гуманные когда-то были пошлины.

Ни рынка, ни пошлин

До 1994 году в самом Гродно не было автомобильного рынка. Он размещался в Скиделе. Не было в то время и таможенных пошлин на ввоз автомобилей. Первые таможенные пошлины были введены только 27 сентября 1993 года. Составляли они 0,1 $ за куб.см. То есть за автомобиль с двигателем 1,9 пошлина была всего 190 $. Сказка!

После футбола — торговля

Первый автомобильный рынок в Гродно появился в 1994 году и располагался он на территории стадиона «Красное знамя» (сегодня ЦСК «Неман»). В течение трех лет по выходным спортивный комплекс превращался в площадку по продаже машин. Потом он переместился на трассу у Аульса, но связи со спортом не потерял, так как «рынок» на Аульсе принадлежал Гродненскому отделению БФСО «Динамо».

Два года без права переписки

В сентябре 1995 пошлина выросла до 0,3 ЭКЮ. ЭКЮ — условная расчетная единица, использовавшаяся в финансовой системе европейских стран до появления евро. В середине 1990-х 1 доллар США оценивался примерно в 1,12 ЭКЮ. При этом автомобиль нельзя было продать в течение двух лет. В противном случае «растаможку» перечисляли из расчета аж 5 ЭКЮ за «кубик».

Новый рынок, новые правила

Начиная с 1997 года гродненским автомобильным рынком был фрагмент старой трассы Гродно — Минск в районе станции «Аульс». В течение 15 лет по субботам и воскресеньям перекрывали 1,5 км трассы: закрывали шлагбаум и на въезде появлялись сотрудники рынка.

В том же 1997 утратили силу двухлетние ограничения на продажу машин. И автомобильный бизнес начал процветать. Даже не смотря на то, что с 1 марта 1999 года таможенные пошлины выросли и составляли от 0,35 до 0,5 евро «за кубик».

Следующие изменения в таможенном законодательстве произошли в 2004. Тогда впервые появились возрастные ограничения, подросли ставки до 0,6 евро для авто с объемом двигателя более 2,5 литра и старше 10 лет.

Очередные изменения ожидали в конце 2005 года. Нетронутой осталась только ставка 0,35 евро для автомобилей в возрасте от 3 до 10 лет, да и то при условии, что объем двигателя не более 1,5 л. В остальном «тарификация» повысилась.

Места хватало не всем

Несмотря на постоянный рост таможенных пошлин, уже в начале нулевых на рынке места хватало не всем, особенно по субботам. Чтобы попасть на рынок и занять лучшие места, люди оставляли свои автомобили с пятницы и даже с четверга. Фактически, просто на обочине дороги, так как эта часть дороги была «рынком» только в субботу и воскресенье. Во все остальные дни это был обычный кусок загородной дороги с не самым интенсивным трафиком.

Украли 12 колес и Лагуну

Поэтому на «авторынок» по ночам иногда неведывались воры. Так в начале 2010 года в ночь с четверга на пятницу там украли Рено Лагуна-2 2002 года, а еще три автомобиля оставили без колес.

«Жадный» рынок

Параллельно работал так называемый «жадный рынок «, который не очень отличался от официального. Такой же кусок дороги, только движение на нем не было ограничено. Из инфраструктуры на официальной части было кафе на базе «ПАЗика» и несколько туалетов. Люди с тележками, которые развозили кофе, чай, семечки, беляши, пряники и т. д. работали на обеих сторонах рынка.

Официальный рынок мог разместить не более 1500 автомобилей, но желающих было намного больше. Поэтому нелегальный «жадный» рынок в зависимости от наплыва достигал даже одного километра в длину.

Перекупы из регионов

Хотя рынок на Аульсе трудно было назвать удобным, он пользовался большой популярностью у автомобилистов не только из Гродно, но и со всей страны. Сюда приезжали перекупы из регионов, которые потом перепродавали машины в Минске, а также простые люди в поисках «свежих» машин из Европы.

Стиральные порошки и духи

Кроме самих машин здесь продавали и другие товары, привезенные из Европы. Иногда — очень далекие от автомобильной тематики. По приятным ценам можно было купить кофе, стиральные порошки, аудиоаппаратуру, колеса, диски, мобильные телефоны и даже духи.+

Не переедет. Но перестроится

Уже в 2010 году в СМИ начала появляться информация о том, что рынок ждут изменения. «Ну что можно разместить на нескольких километрах огороженной части дороги?!» — писала об отсутствии инфраструктуры «Гродненская правда» в сентябре 2010.

Тогда предполагалось, что рынок не переедет, но перестроится. «Сейчас авторынок уже точно переезжать не будет. Как он будет выглядеть, пока неизвестно. Сейчас ведутся необходимые проектные работы. Обещают, что там появятся и постоянные места общественного питания, магазины и станции техобслуживания. Остается надеяться, что на новой площадке комфортно себя чувствовать будут и продавцы, и покупатели» («Гродненская правда», 16.09.2010).

Планы остались планами. С 21 марта 2012 года автомобильный рынок начал свою работу на новой площадке на «Южном».

Рынок все же переехал, а на бывшем месте ничего уже не напоминает о его существовании

Хапун 2011

Предпоследний год существования рынка Аульс был пожалуй самым жарким за всю его историю. В 2010 Беларусь вступила в Таможенный союз. Таможенные пошлины увеличились в несколько раз, а возрастные ограничения ужесточились. Поэтому 2011 год запомнился немыслимым «хапуном».

Некоторые машины продавались, пока стояли в очереди на въезд. По относительно небольшим тарифам с 1 июля 2011 стало можно привозить только авто не старше 5 лет. При этом минимальным тарифом стал 1,5 евро «за кубик» и это только для авто с двигателем до 1 литра. Для авто с объемом двигателя от 1,8 литра — 2,7 евро «за кубик».

Поэтому в последние месяцы своего существования рынок потерял бывшие обороты и необходимости оставлять автомобили заранее на свой страх и риск уже не было.

Нет того, что раньше было

Новый рынок на «Южном» удобнее старого. Авто стоят (точнее, стояли) уже не в два ряда вдоль трассы на протяжении нескольких километров, а в несколько рядов. Есть стационарные кафе, туалеты, возможность выписать счет-справку, парковка и общественный транспорт.

Рынок на «Южном» начал свою работу, когда уже действовали новые таможенные тарифы, поэтому такой бешеной активности, которая более 10 лет господствовала на Аульсе, там никогда не было. После обвала российского рубля в 2014 автомобильный рынок начало лихорадить. И количество машин на рынке начало медленно падать.

Вместо свежих авто — конфискат

В 2014 году часть площадки рынка была отведена под реализацию конфискованных авто. Первый аукцион состоялся 18 декабря 2014.

А что сегодня? Рынка больше нет!

В воскресенье 5 августа в 10 утра на основной площадке рынка на продажу были выставлены аж 10 (!) машин. Около 30 стояло на площадке автокомиса. Продавцы на рынке говорят, что такая ситуация уже не первый месяц. Даже в субботы количество машин редко бывает более 50. «Рынка больше нет», — с грустным видом сказал один из продавцов.

Без пробега по РБ

Конфискованных машин много. Выбор на любой вкус и кошелек. От элитных внедорожников до машин, по которым уже заждалась свалка. Кстати, автомобили из последней категории продаются только на запчасти. Часть машин, как говорят, «без пробега по РБ»: это автомобили изъяты у иностранцев, чаще всего за контрабанду.

На фотографиях выше — авто с конфиската. Они там в самом разном состоянии. У некоторых интересная история — Audi на последнем фото это та самая, что пыталась когда-то прорваться через границу в Привалке.