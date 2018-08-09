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В Польше из-за найденной в реке бомбы эвакуируют две тысячи человек

  • 9.08.2018, 14:30
Архивное фото charter97.org

Бомба была обнаружена во время проведения работ по очистке дна Одры.

Польские власти проводят эвакуацию более 2 тысяч человек из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны весом около 250 килограмм.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Снаряд был найден в реке Одре в городе Глогув на юго-западе Польши - во время войны эта территория была частью Германии.

Представитель полиции Глогува Лукаш Шуликовский сообщил, что власти эвакуируют от 2 до 3 тысяч жителей из соображений безопасности. Людей автобусами перевозят в школу, которая расположена вне зоны риска.

По словам Шуликовского, бомба была обнаружена во время проведения работ по очистке дна Одры. Этот район готовят для отдыха жителей Глогува.


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