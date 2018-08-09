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«Если вы хотите чего-то добиться, нужно много и упорно идти по определенной дорожке»

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  • 9.08.2018, 14:54
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66-летний бобруйчанин рассказал о секретах молодости.

Георгий Бажанов – наглядный пример того, как человек может выглядеть и чувствовать себя гораздо моложе «паспортного» возраста, если ставит во главу всего здоровый образ жизни. Трудно поверить, что в этом году мужчине исполнится 66 лет, пишет «Вечерний Бобруйск».

Георгий Бажанов признается, что до 50 лет жил как большинство людей: кушал все что вздумается, мог выпить спиртное, иногда и чрезмерно. А потом начались проблемы со здоровьем, с возрастом поменялись жизненные приоритеты и ценности. Начал читать в книгах, Интернете о том, как прожить долго и не болеть. В результате за несколько лет пришел к собственной системе, а ЗОЖ стал смыслом его жизни. Мужчина поделился своей формулой здоровья и молодости.

Секрет первый: каши, травы, кефир, никакого кофе

Георгий Николаевич практически не кушает мяса, только изредка в гостях может попробовать. Покупает только хорошую кровянку, чтобы гемоглобин был в норме. Основа его питания – каши.

– Ведь большинство круп содержат оптимальное соотношение нужных нашему организму витаминов и других необходимых веществ, которые из пищи усваиваются лучше, чем из таблеток, – считает Георгий Николаевич. – Если кушать много каш, то и сердце будет в норме, и сосуды, и гемоглобин, и желудок, и депрессии не будет.

Летом в приоритете у мужчины зелень, в том числе дикорастущая: укроп, петрушка, топинамбур, сныть, крапива, одуванчики, календула, много расторопши. Из всего этого готовит салаты, блинчики, супы. Многие растения выращивает на своем огороде. Причем растет у него преимущественно то, что не требует большого ухода, многое размножается самосевом. Мужчина уверен: если есть много зелени, то будешь чувствовать себя прекрасно.

– Летом салаты готовлю три раза в день. Особенно активно использую расторопшу. Хоть она неприхотлива, ее пользу трудно переоценить. И это признают не только народные целители, но и официальная медицина при лечении многих заболеваний.

Георгий Бажанов также уверен: если постоянно употреблять укроп, у вас никогда не будет болезней сердца.

– Но нужно его не щепотками есть, а пучками, и круглый год. Смотришь, стоят на рынке бабушки с укропом, редко кто у них покупает его. Люди, одумайтесь: это надо есть много! А зимой укроп несложно и дома в ящиках выращивать.

Георгий Николаевич готовит блюда из сныти – сорняка, растущего во многих огородах.

– Большинство людей сныть выбрасывают, а я развожу, – улыбается мужчина. – Бог послал нам это бесценное растение, а вы его выбрасываете.

Ежедневно в рационе питания Георгия Николаевича – кефир, минимум один литр. По его словам, кефир омолаживает кишечник, а значит, и весь организм.

Сахар мужчина практически не употребляет. Заменить его может медом, но не увлекается им, опасаясь, что он повышает уровень сахара в крови. Единственные сладости, которые Георгий Николаевич позволяет себе – варенье из одуванчиков, мед и конфетки из молодых побегов сосны, которые готовит сам. Кстати, оказалось, что эти лакомства не только полезные, но и вкусные.

От чая и кофе Георгий Николаевич практически отказался. Заменил их травяными отварами. Летом собирает травы: пижму, полынь, ромашку, пустырник, бессмертник и другие, сушит их и заваривает. Изучает информацию о полезных свойствах разных трав.

Мужчина считает необходимым употреблять натуральные адаптогены и стимуляторы: лимонник, настойка прополиса, чеснока и другие. А вот к различным БАДам относится с настороженностью.

Спиртного мужчина после 50 не употребляет совсем, считает, что есть масса других способов испытать удовольствие. Особенно негативно относится к пиву:

– Там же сегодня химия одна. Зачем тратить деньги на ерунду, которая кроме вреда ничего не приносит? Пиво – это женские гормоны. У мужчин, которые им злоупотребляют, растет живот, грудь. Они становятся похожи даже не на женщин, а на старых обрюзгших баб.

Не одобряет Георгий Николаевич и разные соусы, майонезы, кетчупы: считает, там много всяких вредных добавок. По его мнению, такие вещи можно добавлять в еду только чуть-чуть для вкуса, чтобы побаловать себя, ни в коем случае не выдавливать пачками в тарелку.

Обед Георгия Бажанова: вишни, блинчики из расторопши и салат из расторопши, укропа, календулы, заправленный кефиром.

Секрет второй: ежедневная пробежка 8 километров

«Движение – жизнь» – это для Георгия Бажанова не просто красивая фраза, а догма. В детстве и юности он занимался борьбой, греблей, легкой атлетикой. Со временем пришел к выводу, что профессиональный спорт – это не есть здорово, а вот физкультурой должен заниматься каждый. Каждое утро он делает зарядку – отжимается, растягивает мышцы, ежедневно прибегает по 8 километров около реки – благо, дом его в Назаровке находится рядом с Березиной. Часто совершает пешие прогулки на природе.

Работа на огороде – также большая физическая нагрузка. Во дворе у мужчины есть декоративный пруд, беседка.

Секрет третий: хорошее настроение

Георгий Николаевич считает, что для здоровья и долголетия необходимо всегда находиться в хорошем настроении. Конечно, жизненные неурядицы бывают у всех. Одним из способов пережить их безболезненно мужчина считает аутотренинг (это техника самогипноза, самовнушения, позволяющая человеку самостоятельно снять нервное и мышечное напряжение). Мужчина прочитал много информации на эту тему. На фоне успокаивающей музыки он своим голосом записал речь, которая является установкой на здоровье красоту, силу. Каждый вечер, расслабляясь и включая запись, «вбивает» себе в подсознание определенные установки: «Я здоров», «Я все могу», «Я всего добьюсь».

Любые неудачи в своей жизни мужчина рассматривает как шаги к успеху.

Режим дня, зубы и геронтология

Есть еще несколько секретов, к которым Георгий Николаевич пришел по мере накопления знаний и опыта. Вот некоторые из них:

Необходимо придерживаться режима дня, ведь соблюдение биоритмов для организма очень важно, особенно с возрастом. Сам он всегда ложится спать в 22.00-22.30, а просыпается в 7 часов утра. Впрочем, считает, что плюс-минус час в особых случаях допустимы.

«В любом правиле есть исключения, иначе это не правило, а нездоровый фанатизм».

Режим дня, зубы и геронтология

- Чистить зубы щеткой с пастой после каждого приема пищи. Никакой «Дирол» в этом не поможет. Если это невозможно, то необходимо хотя бы зубной нитью, зубочисткой и платочком убрать остатки пищи и налет после еды;

- Каждое утро натощак всегда следует выпивать немного воды;

- Нужно интересоваться достижениями геронтологии и применять эти знания по возможности. Каждый должен подобрать систему под себя.

Впрочем, строго соблюдать все эти правила мужчина считает необходимым тем, кому за 50. В молодости, по его мнению, можно позволить себе какие-то послабления.

Георгий Николаевич уверен, что жить долго в здравии можно лишь при соблюдении следующих условий: желание, самодисциплина и большой труд.

– Если вы хотите чего-то добиться, нужно много и упорно идти по определенной дорожке, – уверен он. – Так в любом деле: в бизнесе, в любви и во всем остальном. Здоровый образ жизни – это ежедневный тяжелый труд, но оно того стоит. Это единственное, по чему стоит фанатеть.


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