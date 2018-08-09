Сделавшая фото с 4-метровым аллигатором студентка стала звездой Сети 4 9.08.2018, 15:00

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Жительница США необычно отметила окончание университета.

21-летняя Макензи Ноланд, недавно окончившая Техасский Университет (США), решила оригинально отметить это событие и сфотографироваться со своим необычным лучшим другом, пишет 120.su.

Снимки девушки, позирующей в компании 4-метрового аллигатора, вызвали бурную реакцию пользователей интернета, но не все восхищались отвагой Макензи. Многие посчитали, что она своим безрассудным поведением подаёт плохой пример.

Однако, девушка не просто так решила устроить фотосессию с рептилией. Макензи, которая после окончания университета стала дипломированным специалистом в области дикой природы, вот уже 3 месяца стажируется в центре спасения диких животных.

Именно там она познакомилась с аллигатором по кличке Текс. Девушка действительно знает, как обращаться с рептилиями, поэтому для неё такая фотосессия была полностью безопасной, хотя Макензи и подчёркивает, что не стоит пытаться повторять её поступок.