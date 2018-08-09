Национальный союз журналистов Украины солидарен с белорусскими коллегами 9.08.2018, 15:10

Украинские журналисты выступили со специальным заявлением.

Заявление Национального союза журналистов Украины опубликовал сайт baj.by:

- Прошли обыски в редакциях в Минске, продолжаются допросы журналистов и редакторов. Речь может идти об арестах работников СМИ.

Действия правоохранителей, которые якобы расследуют незаконное (без паролей подписки) пользование лентами государственного информагентства, являются чрезмерными и направлены на запугивание журналистов. Обидно, что формальным основанием к их преследованию белорусскими правоохранительными органами стала жалоба, написанная представителем журналистского цеха — директором государственного информагентства.

Национальный Союз журналистов Украины выражает поддержку Белорусской ассоциации журналистов!

Напомним, что 7 и 8 августа в офисах tut.by, БелаПАН прошли обыски. СК расследует уголовное дело (ст. 349) о «незаконном доступе» к платному контенту государственного агентства БелТА.

7 августа были задержаны 10 журналистов и редакторов tut.by и БелаПАН: Татьяна Коровенкова, Андрей Середа, Анна Калтыгина, Людмила Чекина, Ульяна Бобоед, Марина Золотова, Галина Уласик, Дмитрий Бобрик, Анна Ермаченок, Евгения Березюк. Половину из них отпустили вечером.

8 августа СК задержал 3 журналистов портала realt.by Игоря Хмару, Марию Сороку, Елену Масловскую и главного редактора этого издания Владислава Кулецкого, а также редактора сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова и корреспондента «Deutsche Welle» Павлюка Быковского.

9 августа Следственный комитет задержал главного редактора БелаПАН Ирину Левшину.

24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

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