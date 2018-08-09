Вышла на свободу редактор tut.by Галина Уласик 9.08.2018, 15:35

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Фото: Валерия Уласик/Facebook

Журналистку допросили в Следственном комитете.

Следственный комитет отпустил редактора tut.by Галину Уласик после двух суток нахождения в ИВС на Окрестина, сообщает tut.by.

Около часа дня стало известно, что редактора tut.by Галину Уласик отпускают после допроса в Следственном комитете.

Об этом сообщила дочь Галины со ссылкой на адвоката Андрея Санковича. После трех часов дня Галина покинула здание СК.

Вместе с Галиной были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редактор портала Анна Калтыгина и журналист Анна Ермаченок, а также журналист БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Напомним, что 7 и 8 августа в офисах tut.by, БелаПАН прошли обыски. СК расследует уголовное дело (ст. 349) о «незаконном доступе» к платному контенту государственного агентства БелТА.

7 августа были задержаны 10 журналистов и редакторов tut.by и БелаПАН: Татьяна Коровенкова, Андрей Середа, Анна Калтыгина, Людмила Чекина, Ульяна Бобоед, Марина Золотова, Галина Уласик, Дмитрий Бобрик, Анна Ермаченок, Евгения Березюк. Половину из них отпустили вечером.

8 августа СК задержал 3 журналистов портала realt.by Игоря Хмару, Марию Сороку, Елену Масловскую и главного редактора этого издания Владислава Кулецкого, а также редактора сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова и корреспондента «Deutsche Welle» Павлюка Быковского.

9 августа Следственный комитет задержал главного редактора БелаПАН Ирину Левшину.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

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