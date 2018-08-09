Тряхнуло неплохо 5 Телеграм-канал «СерпомПо»

9.08.2018, 15:40

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Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Удар по российском рынку оказался далеко не точечный.

Вот уже два дня быстро падает рубль, цены российских гособлигаций и акций.

Звезды так сложились — сразу все одновременно:

падение нефти с 75 до 72 долл/барр.,

санкции США по делу Скрипалей,

разговоры о санкциях против российских госбанков (особенно против Сбербанка),

отток активов с развивающихся рынков в США.

Этого оказалось более, чем достаточно. Удар по российском рынку оказался не точечный, а прямо растопыренной пятерней. Полетело все — наши ОФЗ (доходность 10-леток еще вчера пробила рубеж 8%, а сегодня добегала до 8,3%), акции Сбербанка (в которых иностранцев еще больше, чем в ОФЗ), а заодно и ВТБ. Акции Аэрофлота, которому могут запретить полеты в США. Акции электронщиков и оружейников... Эвакуация нерезидентов именно сегодня характерна не только для российского рынка: упали венгерский форинт, особенно сильно — турецкая лира.

По одному любой из этих ударов рынок бы выдержал, отреагировав локально... Но все вместе — нет. Как итог, рубль легко пробежался от 63,5 вчера утром до 66,5 сегодня (это — падение на 5%).

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