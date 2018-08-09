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Видеофакт: В коробке конфет «Коммунарка» обнаружился целый «зоопарк»

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  • 9.08.2018, 15:54
  • 1,653

На фабрике извиняться не стали.

О скандальном случае с конфетами «Коммунарка» Charter97.org сообщила читательница.

«Приобрели коробку конфет фабрики «Коммунарка». В гости приехали друзья из Австрии.

Открыли к чаю коробку конфет, из нее вылетела моль и содержимое коробки имело непрезентабельный вид!

В результате чего, опозорились и сами перед гостями, заодно опозорили и производителя. При обращении на фабрику «Коммунарка» с претензией к их продукции, нам предложили приехать к ним в магазин и обменять некондиционную коробку конфет на аналогичную.

Ни извинений. Ни моральной компенсации. Вот такая альтернатива!», - написала читательница.


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