Видеофакт: В коробке конфет «Коммунарка» обнаружился целый «зоопарк»4
- 9.08.2018, 15:54
- 1,653
На фабрике извиняться не стали.
О скандальном случае с конфетами «Коммунарка» Charter97.org сообщила читательница.
«Приобрели коробку конфет фабрики «Коммунарка». В гости приехали друзья из Австрии.
Открыли к чаю коробку конфет, из нее вылетела моль и содержимое коробки имело непрезентабельный вид!
В результате чего, опозорились и сами перед гостями, заодно опозорили и производителя. При обращении на фабрику «Коммунарка» с претензией к их продукции, нам предложили приехать к ним в магазин и обменять некондиционную коробку конфет на аналогичную.
Ни извинений. Ни моральной компенсации. Вот такая альтернатива!», - написала читательница.