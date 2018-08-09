Порошенко: Мы готовы начать серийное производство дефицитных боеприпасов 1 9.08.2018, 15:59

Оборонный потенциал Украины растет.

Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" готовы к серийному производству боеприпасов, которые ранее были дефицитом.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко 9 августа во время визита на завод "Артем" в Киеве, сообщила его пресс-служба.

"Мы сегодня готовы уже, чтобы в ближайшее время поставить производство дефицитных боеприпасов на серийный поток", – сказал президент Украины.

Он отметил, что первые испытания этих боеприпасов прошли в первом квартале 2018 года, а сейчас уже начинается их серийное производство.

Согласно госбюджету Украины на 2018 год, Минобороны получит 86,58 млрд грн против 68,82 млрд грн в 2017 году.

Из них 59,84 млрд грн пойдут на обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины и подготовку войск, 16,36 млрд грн – на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники.