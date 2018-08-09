Фантасмагория в сфере СМИ 1 Михаил Пастухов

9.08.2018, 16:06

Михаил Пастухов

Спектакль продолжается. На сцене – журналисты и следователи.

Фантасмагория (от греч. phantasma) объясняется как причудливое бредовое видение. Что-то похожее мы наблюдаем в последние дни в белорусской действительности.

Сотрудники Следственного комитета с утра 7 августа с.г. нагрянули в офис Tut.by на проспекте Дзержинского. Обыск продолжался два дня. Из офиса изъяли десяток системных блоков, скачали информацию с офисных серверов. Параллельно обыск был проведен в информационной компании БелаПАН, а также в офисе Realt.by.

Шесть сотрудников портала Tut.by, корреспондента БелаПАН Татьяну Коровенкову, журналистов газеты «Белорусы и рынок» Павла Быковского и Алексея Жукова задержали. Многие журналисты вышеназванных СМИ подверглись допросам. У некоторых из них по месту жительства провели обыски.

9 августа обыск был проведен в квартире главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной. После этого она была задержана.

Как стало известно, задержанных поместили в Центр изоляции правонарушителей по ул. Окрестина.

Основанием для таких действий послужило возбуждение уголовного дела по ч.2 ст.349 УК («Несанкционированный доступ к компьютерной информации»), а поводом – сообщение республиканского предприятия «БелТА» о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке услуг, которые предоставлялись его заказчикам.

Массированные действия следственных органов в отношении журналистов взбудоражили общественность и международное сообщество. На этот счет незамедлительно высказались белорусские правозащитные организации (БАЖ, «Весна»), верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, Хельсинкская комиссия США, МИД Германии.

Свою оценку происходящему дали независимые белорусские эксперты и юристы. Изучив данные материалы, высказываю с ними согласие, и хотел бы расставить некоторые акценты.

Во-первых, это – грубое вмешательство властей в сферу деятельности СМИ, что нарушает ст.ст.33 и 34 Конституции, а также статьи 5, 6, 7 Закона «О средствах массовой информации» от 17 июля 2008 г. (с изм. и доп.).

Во-вторых, задержания журналистов по подозрению в совершении экономического преступления, каковым является статья 349 УК, - представляются неоправданным решением. Полным неуважением прав журналистов следует признать их размещение в Центре изоляции правонарушителей, где чаще всего содержатся асоциальные личности.

В-третьих, как справедливо отмечает юрист Сергей Зикрацкий, в действиях задержанных и допрошенных журналистов нет состава преступления, поскольку пользование информационной лентой БелТА осуществлялось по паролю и какого-либо вреда информационной системе не причинило.

В-четвертых, выяснилось монопольное право БелТА на пользование и распространение информацией о деятельности государственных органов и должностных лиц. Это есть прямое нарушение ч.3 ст.33 Конституции, ст.6 Закона «О средствах массовой информации», в целом Закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» от 12 декабря 2013 г.

В последнем Законе в статье 5 говорится о недопустимости доминирующего положения хозяйствующего субъекта либо нескольких хозяйствующих субъектов на товарном рынке. Для этого антимонопольным органом достаточно установить, что доля такого субъекта превышает 35% и больше в какой-либо сфере деятельности.

В случае с БелТА информация о деятельности государственных органов «продавалась» заказчикам по цене 612 рублей за месяц. Собственно, за обход платы и началась «война» БелТА-монополиста с недобросовестными пользователями информационного портала.

В-пятых, если следовать принципу законности, то за несанкционированный доступ к «информации» БелТА необходимо привлечь к ответственности не менее 15 тысяч субъектов, которые были выявлены Следственным комитетом в течение 2017-2018 гг. Как оказалось, среди них есть и журналисты государственных изданий.

В итоге фантасмагория в сфере СМИ, которую мы сейчас наблюдаем, не такая уж нелепая и бредовая. Это, скорее всего, политика властей, направленная на зачистку информационного пространства. Возможно, власти начали заблаговременную подготовку к выборам или референдуму.

Так что, держитесь, журналисты, попавшие под раздачу! Вы можете стать новыми героями Беларуси. Возможно, вам «посчастливиться» посидеть в следственном изоляторе КГБ. Потом вас выпустят, но осудят «для формы» с поражением в правах.

Спектакль продолжается. На сцене – журналисты и следователи. Зал в ожидании.

Михаил Пастухов, бывший судья Конституционного суда Беларуси, специально для Charter97.org