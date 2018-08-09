Как вести здоровый образ жизни в отпуске 9.08.2018, 16:13

Четыре полезных совета.

Отпуск — время расслабления и фразы «в отпуске можно». Под словом “можно” подразумевается все, чего очень хочется, но в обычной жизни не позволяется, пишет спортсмен-любитель Ирина Баранская для «Нового времени».

Целый день валяться на диване/пляжном шезлонге. Прогулять всю ночь, встретить рассвет и потом спать до обеда. Есть и пить что угодно и сколько угодно. В отпуске же! В таких условиях полной вседозволенности и пищевого разврата держать себя в назначенных тренером рамках и тренироваться очень сложно, но можно. Рассказываем, как.

Питание

Как можно пройти мимо этого стола со свежайшим хлебом? Ой, а тут столько вкусных пирожных и тортов! Да, обычно я такое не ем, но хотя бы сейчас можно расслабиться, правда? Правда! Можно, но очень осторожно. Пропустить весь этот праздник вкуса в виде фуршета в отеле или вкусных, но не очень полезных блюд, которые вы там мечтали попробовать,когда побываете в этом месте, нельзя. Здесь нужно включить силу воли и мозг, который обычно уходит в спящий режим, и разрешить себе небольшую порцию. Для подстраховки силы воли, чтобы рука не тянулась за вкусняшками, советуем взять с собой любимые быстрые перекусы — орехи, сухофрукты, белковые или углеводные батончики.

И не забывайте пить больше воды. Она заполняет желудок, убирая чувство голода, и даёт клеткам необходимую для нормального функционирования влагу.

Если не хотите залипнуть на весь день возле буфета, выбирайте на завтрак продукты, которые позволят продержаться до обеда. Это яйца, арахисовая паста, греческий йогурт и творожные продукты. Также напомню, что тренировка — еще один хороший способ контролировать аппетит.

Алкоголь

Сколько калорий в Пина-Коладе? Много (183 ккал на 100 г)! В сухом вине их, кстати, тоже не так уж и мало: от 60 до 88 ккал в 100 г, так что ваш бокал завесит почти на двести. Так что если вы считаете употребляемые калории, лучше пить один вид алкоголя или коктейли, в состав которых входит один его тип. Напоминаем, чем больше в напитке сахара, тем более он калорийный.

Если вы все-таки хотите расслабиться у бассейна, рекомендуем запивать каждый бокал алкоголя двумя стаканами воды. Во-первых, так вы выпьете меньше коктейлей просто потому, что желудок будет быстрее заполняться. Во-вторых, это поможет избежать похмелья.

Сон

Понятно, что придерживаться стандартного режима не получится, но вы уж постарайтесь не ставить все с ног на голову и превращать ночь в день. Если вас ждет значительное смещение по времени, рекомендуется взять с собой таблетки с мелатонином и начать принимать перед сном за неделю до вылета, постепенно смещая режим сна в необходимую вам сторону. Рекомендуется на следующий же день выйти на солнце между семью и девятью часами утра по местному времени. Это поможет организму настроить свои циркадные ритмы на новый лад. Также в адаптационный период желательно избегать алкоголя и напитков с кофеином.

Тренировки

Вы торжественно клялись своему тренеру перед отъездом, что непременно будете соблюдать график тренировок и выполнять все, что будет написано. Но как только нога переступает порог отеля и вы оказываетесь в мягких, но цепких объятиях дивана, все мысли о тренировках исчезают. Нужно быть действительно железным, чтобы даже в отпуске придерживаться стандартного графика.

Мы все понимаем и предлагаем оставить легкие пробежки, плавание в бассейне и, если есть, спортивные развлечения, которые предлагает отель. Обычно это аквааэробика, танцы (восточные и социальная латина), йога, водный волейбол, все виды серфинга, прогулки для изучения ближайшей территории и другие активные развлечения — всегда есть, из чего выбрать. Этого вполне достаточно для поддерживания минимальной физической активности в вашем теле в течение недели. Желательно делать все это с утра, так как ближе к обеду вы можете передумать.