Дайнюс Радзявичюс: Надеюсь, дойдет и до политического давления на официальный Минск 9.08.2018, 16:25

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Дайнюс Радзявичюс

Фото: DELFI / Domantas Pipas

Глава Союза журналистов Литвы – о преследовании коллег в Беларуси.

Дайнюс Радзявичюс, глава Союза журналистов Литвы в интервью для Сharter97.org прокомментировал ситуацию cо свободой СМИ в Беларуси.

- Как вы оцениваете то, что сейчас происходит с журналистами в Беларуси – обыски и задержания?

- Плохо, очевидно, что даже если и были какие-то нарушения, то власти применяют совершенно неадекватные для ситуации средства. Обыски, задержания, аресты – все это совершенно сюрреалистично и абсолютно не вообразимо в нормальном, правовом европейском государстве.

- По вашему мнению почему, власти применяют настолько жесткие методы по отношению к независимым журналистам и СМИ – таким, как например, Сharter97.org ранее и tut.by и БелаПАН сейчас?

- Выпады и давление на независимые средства массовой информации в Беларуси не новость, подобное повторяется с завидным постоянством.

Но если смотреть со стороны, то как бы это не звучало странно, сейчас для властей в Минске один из самых удобных моментов, даже если при этом нарушаются права человека, для того чтобы начать давление на независимые СМИ.

Сегодня все внимание международного сообщества обращено на Россию, отношение к Беларуси стало более снисходительным и позитивным. В результате, как только отношение цивилизованного мира к Минску начало улучшаться, власти начали зачистку информационного поля в и приступили к наступлению на свободу слова в стране.

Тем более что, в то же самое время идут и другие процессы – всяческие запреты на комментирование в социальных сетях и принимаются все более и более жесткие законы. Все это непохоже, на то, что власти держат курс на свободу слова, скорее наоборот – на то, чтобы как можно больше ее ограничить. К сожалению, по отношению к Беларуси изменения ситуации к лучшему на данный момент ждать не приходится.

- Какой должна была бы быть реакция международного сообщества?

- К счастью практически ни одна европейская организация не осталась в стороне, все они высказали свое мнение по поводу происходящего в Беларуси властям в Минске. Надеюсь, что дело дойдет и до политического давления на официальный Минск: не только наблюдать и осуществлять мониторинг но и послать ясный и четкий сигнал – подобное поведение по отношению к независимым СМИ мы, здесь на Западе не одобряем.

Напомним, что 7 и 8 августа в офисах tut.by, БелаПАН прошли обыски. СК расследует уголовное дело (ст. 349) о «незаконном доступе» к платному контенту государственного агентства БелТА.

7 августа были задержаны 10 журналистов и редакторов tut.by и БелаПАН: Татьяна Коровенкова, Андрей Середа, Анна Калтыгина, Людмила Чекина, Ульяна Бобоед, Марина Золотова, Галина Уласик, Дмитрий Бобрик, Анна Ермаченок, Евгения Березюк. Половину из них отпустили вечером.

8 августа СК задержал 3 журналистов портала realt.by Игоря Хмару, Марию Сороку, Елену Масловскую и главного редактора этого издания Владислава Кулецкого, а также редактора сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова и корреспондента «Deutsche Welle» Павлюка Быковского.

9 августа Следственный комитет задержал главного редактора БелаПАН Ирину Левшину.

24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

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