В офис «Открытой России» Ходорковского в Москве пришли с обыском 4 9.08.2018, 16:30

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Фото: @polinanem

Следственные действия проводятся в рамках «большого дела ЮКОСа».

В московский офис "Открытой России" Михаила Ходорковского пришли с обыском. Следственные действия проводятся в рамках "большого дела ЮКОСа", сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает ВВС.

"Ряд следственных действий проводится в рамках "дела ЮКОСа", в том числе в офисе "Открытой России", - сказала она РИА Новости.

"Ввалилась толпа оперативников СК, несколько десятков человек, люди из офиса в этот момент на обед ушли, в офисе осталась только секретарь, сейчас она заблокирована, на связь не выходит", - рассказал председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров Би-би-си.

Сотрудница правозащитного проекта "Открытой России" Полина Немировская в своем "Твиттере" сообщила, что адвокат организации Олег Елисеев приехал к офису, но внутрь его не пускают.

Ну вот забирают награбленное в офисе открытки pic.twitter.com/Qx923fLKOJ — ядерный потанцевал (@polinanem) 9 августа 2018 г.

"Открытую Россию" уже несколько раз обыскивали в рамках "дела ЮКОСа", по которому был осужден основатель движения Михаил Ходорковский.

В октябре 2017 года у руководителей и сотрудников "Открытой России" также проходили обыски в рамках возбужденного в 2003 году дела № 18/41-03. Это первое так называемое "материнское" дело ЮКОСа, из которого позднее были выделены другие дела. Дело № 18/41-03 было возбуждено по факту причинения руководством компании ЮКОС имущественного ущерба ОАО "Апатит".

Движение "Открытая Россия" было учреждено в ноябре 2016 года, его основателем и первым председателем стал экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Он занимал пост председателя до апреля 2017 года, когда его сменил Александр Соловьев. В марте 2018 года движение возглавил Андрей Пивоваров.

В апреле 2017 года генпрокуратура признала "нежелательной" британскую организацию OR (Otkrytaya Rossia). Вскоре были заблокированы сайты "Открытой России" и "МБХ-Медиа". В "Открытой России" утверждают, что действующая в России организация никак не связана с британской.