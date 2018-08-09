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«Динамо» Минск - «Зенит»: Все билеты на матч Лиги Европы в Минске проданы

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  • 9.08.2018, 16:38
Фото: Getty Images

Футбольный поединок пройдет сегодня и начнется в 20.00.

Все билеты на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между минским "Динамо" и "Зенитом" проданы, сообщает «Прессбол».

Поединок пройдет 9 августа и начнется в 20.00. Отметим, что стадион "Динамо" способен принять 22 тысячи зрителей.


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