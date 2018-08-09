«Динамо» Минск - «Зенит»: Все билеты на матч Лиги Европы в Минске проданы

- Здравствуйте, а биле...

- БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ!



🔥 Ну что, ребята, теперь можно смело объявить о том, что обновленный старичок сегодня встретит первый аншлаг в своей истории! Ждем вашей горячей поддержки!#fcdm1927 #DinamoZenit #Динамо_Евросезон2018 pic.twitter.com/8FrZO3vMLy