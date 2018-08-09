«Динамо» Минск - «Зенит»: Все билеты на матч Лиги Европы в Минске проданы

«Динамо» Минск - «Зенит»: Все билеты на матч Лиги Европы в Минске проданы4
- 9.08.2018, 16:38
Футбольный поединок пройдет сегодня и начнется в 20.00.
Все билеты на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между минским "Динамо" и "Зенитом" проданы, сообщает «Прессбол».
Поединок пройдет 9 августа и начнется в 20.00. Отметим, что стадион "Динамо" способен принять 22 тысячи зрителей.
- Здравствуйте, а биле...— ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) 9 августа 2018 г.
- БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ!
🔥 Ну что, ребята, теперь можно смело объявить о том, что обновленный старичок сегодня встретит первый аншлаг в своей истории! Ждем вашей горячей поддержки!#fcdm1927 #DinamoZenit #Динамо_Евросезон2018 pic.twitter.com/8FrZO3vMLy