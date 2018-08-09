Правительство Германии требует прекратить давление на свободу слова в Беларуси 1 9.08.2018, 16:54

Политики призвали белорусские власти прекратить репрессии против журналистов.

Вместе с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Федеральное правительство Германии выразило озабоченность в связи с арестом шести белорусских журналистов, среди которых корреспондент Deutsche Welle, и призвало Минск проявлять сдержанность, сообщают немецкие СМИ (перевод - «Радыё Свабода»).

DPA и другие информационные агентства передают, что Deutsche Welle высказала в этой связи свой протест послу Беларуси в Берлине и потребовала немедленного освобождения журналиста Павла Быковского.

В свою очередь Немецкое федеральное правительство призвало белорусскую сторону осуществлять в этом вопросе подход, соответствующий совершенномым нарушениям, и отметил, что будет внимательно отслеживать развитие событий.

Как отмечается в заявлении, «средства массовой информации и свобода слова являются теми основными принципами, на стороне которых стоит федеральное правительство». От белорусских властей требуют уважать СМИ и свободу слова и воздерживаться от репрессивных действий против журналистов.

Немецкие издания напоминают, что, согласно организации «Репортеры без границ», Беларусь занимает 155-е место из 180 стран в индексе свободы прессы. В прошлом году в Беларуси как минимум 100 журналистов были на короткое время арестованы и более 60 осуждены, потому что они работали для иностранных СМИ без аккредитации.

Напомним, что 7 и 8 августа в офисах tut.by, БелаПАН прошли обыски. СК расследует уголовное дело (ст. 349) о «незаконном доступе» к платному контенту государственного агентства БелТА.

7 августа были задержаны 10 журналистов и редакторов tut.by и БелаПАН: Татьяна Коровенкова, Андрей Середа, Анна Калтыгина, Людмила Чекина, Ульяна Бобоед, Марина Золотова, Галина Уласик, Дмитрий Бобрик, Анна Ермаченок, Евгения Березюк.

8 августа СК задержал 3 журналистов портала realt.by Игоря Хмару, Марию Сороку, Елену Масловскую и главного редактора этого издания Владислава Кулецкого, а также редактора сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова и корреспондента «Deutsche Welle» Павлюка Быковского.

9 августа Следственный комитет задержал главного редактора БелаПАН Ирину Левшину.

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