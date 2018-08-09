Вышла на свободу редактор tut.by Анна Калтыгина 1 9.08.2018, 17:23

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Анна Калтыгина

Она провела в ИВС двое суток.

После двух суток пребывания в ИВС Следственный комитет отпустил задержанную редактора отдела новостей tut.by Анну Калтыгину. Как передает «Еврорадио», об этом сообщил основатель портала Юрий Зисер.

Напомним, что во вторник, 7 августа, в рамках уголовного дела о «незаконном доступе к платной подписке государственного информагентства БелТА» в офисе tut.by и БелаПАН прошли обыски.

Следователи задержали сотрудников tut.by Марину Золотову, Анну Калтыгину, Галину Уласик (отпущена) и Анну Ермаченок, а также журналистку агентства БелаПАН Татьяну Коровенкову.

На следующий день были задержаны журналист Павлюк Быковский и веб-редактор газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. В среду также прошел обыск в газете "Культура". 9 августа задержали главного редактора БелаПАН Ирину Левшину.

Еще 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

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