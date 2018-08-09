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СМИ назвали самых влиятельных женщин в истории

  • 9.08.2018, 17:43
Мария Склодовская-Кюри

Список был составлен на основе учета мнений экспертов в десяти различных областях.

Составлен рейтинг наиболее влиятельных женщин в истории. Составителями выступили авторы журнала BBC History Magazine, пишет The Telegraph (перевод — korrespondent.net).

Лидировала в нем Мария Склодовская-Кюри - обладательница Нобелевской премии по физике.

Список был составлен на основе учета мнений экспертов в десяти различных областях. Известно, что Складовская-Кюри была удостоена Нобелевской премии в двух различных областях. Кроме того, она стала первой женщиной-профессором Парижского университета.

На втором месте идет американская правозащитница Розе Паркс, а на третьем - лидер британского движения суфражисток Эмеллин Панкхерст.

Также в ТОП-6 были включены математик и писательница Ада Лавлейс, британская биофизик и рентгенограф Розалинд Франклин и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.

Кроме того, эксперты оценили значимость в истории матери Иисуса Христа пресвятой девы Марии (12-е место), писательницы Джейн Остин (13 место), принцессы Дианы (15 место) и королевы Виктории (17 место).


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