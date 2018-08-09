Съемочную группу «Белсата» оштрафовали за стрим задержания защитников Куропат 9.08.2018, 17:57

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За первые 6 месяцев этого года судьи постановили взыскать с журналистов телеканала более $23 тысяч.

Журналистку Екатерину Андрееву и оператора Сергея Ковалева оштрафовали на 40 базовых величин каждого за «незаконное распространение СМИ» (ст. 22.9 КоАП), передает «Белсат».

Протокол об административном правонарушении составлял майор Дмитрий Шантыр из Центрального РУВД Минска. Он же был свидетелем на суде. Судебное заседание состоялось 9 августа в суде Центрального района Минска. Судья – Иван Костян.

Основанием для наложения штрафов стал стрим с акции возле ресторана «Гранд Кушавель». Там активисты провели акцию протеста против открытия ресторана «Поедем поедим» рядом с урочищем Куропаты. Во время акции, которая длилась буквально несколько минут, милиция задержала троих активистов.

Только за первые 6 месяцев этого года судьи постановили взыскать с журналистов телеканала более Br 46 253.