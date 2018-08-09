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Великобритания: РФ должна знать, что за химатаку нужно заплатить свою цену

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  • 9.08.2018, 18:10
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Министр иностранных дел Великобритании прокомментировал ввод США санкций против РФ.

Такие государства, как Россия, которые используют или потакают применению химического оружия, должны знать, что за это нужно "заплатить свою цену".

Об этом в своем Twitter заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, передает eurointegration.com.

Соединенные Штаты в среду объявили, что введут новые санкции против России, убедившись в том, что Москва несет ответственность за атаку нервно-паралитическим агентом в Великобритании на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

"Если мы собираемся не дать химическому и биологическому оружию, в том числе нервно-паралитическим агентам, стать новой устрашающей нормой XXI века, то такие государства, как Россия, которые используют или потакают их применению, должны знать, что за это нужно заплатить свою цену. Спасибо США, которые решительно нас в этом поддерживают", - сказал Хант.

В начале марта бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери.

Их отравили нервным агентом эпохи холодной войны, за что правительство обвинило Россию, опустив двусторонние отношения на новый минимум, хотя Кремль отрицает любую причастность. 18 мая стало известно, что Сергей Скрипаль вышел из больницы. Юлию Скрипаль выписали 9 апреля.

В начале июля стало известно о новом отравление "Новичком" - в городе Эймсбери, неподалеку от Солсбери, нашли без сознания двух людей. Женщина впоследствии скончалась, ее партнер смог выжить.

По данным СМИ, Великобритания подготовила запрос об экстрадиции двух россиян, подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери и Эймсбери.


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