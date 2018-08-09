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Пять изобретений, которые долго ждали своего часа

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  • 9.08.2018, 18:19
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Интересные факты о некоторых изобретениях, которыми пользуется практически каждый.

Принято считать, что прогресс — штука линейная и последовательная: сначала человечество изобрело колесо, а затем — телегу. Но так бывает не всегда, пишет «Популярная механика».

1. Консервы были изобретены в конце XVIII века французом Николя Аппером. Массовое распространение эта чудо-технология получила в период наполеоновских войн. Но вот незадача: нож для консервных банок еще никто не изобрел. Солдаты открывали консервы молотком, да и получалось это не всегда. А сами банки в те времена были совсем не те, что мы видим сейчас на полках магазинов: они вмещали в себя по 10 кг мяса и имели очень толстые стенки. Первые ножи для консервов появились лишь в 1858 году в США.

2. До появления электронной почты незаменимым устройством в каждом офисе был факс. Многие полагают, что факс появился где-нибудь в середине минувшего века, однако он был изобретен на 34 года раньше телефона. Александр Бейн (широко известный как создатель электрических часов) сконструировал факс в 1842 году: Бейн собрал первый телеграф, способный передавать тексты и изображения. И лишь в 1876 году появилась первая работоспособная телефонная связь.

3. Науке известно, что уже в 3530 году до н.э. человечество владело технологией изготовления хлеба. Но способ нарезать его в промышленных масштабах был изобретен в 1927 году. Ювелир из Айовы Отто Фредерик Роведдер сконструировал первую хлеборезную машину. Изобретение мгновенно обрело большую популярность, и уже в 1933 году в США было продано больше нарезанного хлеба, чем цельных булок.

4. Человек во все времена зависел от огня, но спички были изобретены лишь в 1826 году англичанином Джоном Уокером. А наши далекие предки терпеливо добывали огонь трением, а несколько позже — кремниевым огнивом. В Китае, как известно, уже в X веке возникло нечто похожее на спички, но все-таки они использовались как эффективная растопка, но не как самостоятельное средство добывания огня.

5. Карл Бенц изобрел автомобиль еще в 1886 году. Однако автомобильный руль появился позже, спустя 8 лет. На самых первых авто были установлены рычаги управления: чтобы повернуть влево, соответственно, пилот тянул рычаг влево. На высоких скоростях такой способ был крайне неудобен. Но в 1894 году состоялась первая в мире автомобильная гонка, где инженер Альфред Вашерон представил автомобиль с круглым рулем вместо румпеля. Преимущество было очевидным.


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