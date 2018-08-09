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Андрей Орловский: Хочу сделать все для того, чтобы взять пояс чемпиона UFC

  • 9.08.2018, 18:28
Андрей Орловский

Белорус поделился мнением о своем ближайшем сопернике Шамиле Абдурахимове.

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский поделился мнением о своем ближайшем сопернике Шамиле Абдурахимове и рассказал о своих целях, передает «Трибуна».

«Абдурахимов – сильный боец, хороший ударник. Да и борцовская техника хороша. Надо готовиться по всем направлениям.

Как мне удается возвращаться после поражений? Мой первый тренер по джиу-джитсу как-то мне сказал: «Дисциплина – это то, о чем ты должен помнить и чего ты хочешь». На протяжении многих последних лет я просыпаюсь и конкретно знаю, чего я хочу от ММА. В 2013-м году я смог вернуться в UFC. И я хочу сделать все возможное, чтобы взять пояс чемпиона», – сказал Орловский.

Андрей Орловский встретится с Шамилем Абдурахимовым на первом турнире UFC в Москве 15 сентября.


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