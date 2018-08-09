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США анонсировали план создания космических войск

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  • 9.08.2018, 18:40
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Новый род войск создается в США впервые с 1947 года.

Пентагон продвигается к исполнению указа президента США Дональда Трампа о создании космических войск, которые станут первым новым подразделением вооруженных сил США более чем за 70 лет, передает «Голос Америки».

Тема выступления вице-президента США Майка Пенса в Пентагоне – план администрации по созданию космических войск.

Ожидается, что Пентагон также представит доклад об этом плане, в соответствии с требованием Конгресса.

Однако некоторые представители военного ведомства встретили план создания отдельного подразделения вооруженных сил крайне негативно, настаивая, что это повлечет за собой лишние бюрократические сложности. Кроме того, это может привести к заметной реорганизации вооруженных сил и лишить Военно-воздушные силы части обязанностей.

В прошлом году министр обороны Джеймс Мэттис написал в служебной записке сенатору-республиканцу Джону Маккейну, который возглавляет Комитет по вооруженным силам, что выступает против «создания нового рода войск и дополнительных организационных слоев в тот момент, когда страна сосредоточена на сокращении накладных расходов и интеграции совместных боевых функций».

Однако во вторник Мэттис сказал, что военное руководство страны «совершенно солидарно с президентом касательно защиты наших активов в космосе с целью укрепления нашей безопасности и экономики, и мы займемся этим вопросам, поскольку другие страны демонстрируют способность нанести удар по этим активам».

Для создания нового рода войск потребуется согласие Конгресса. Космические войска станут первым новым родом войск с 1947 года, когда были сформированы Военно-воздушные силы. Однако, по словам Мэттиса, создание новой командной структуры для космоса, подобной управлению по спецоперациям, «определенно, может быть обеспечено».

Пентагон уже много лет предупреждает о том, что космос становится сферой, из-за контроля над которой могут развернуться военные действия, – так же, как земля, воздух и море.

В прошлом году некоторые члены Конгресса предлагали создать «космический корпус» внутри ВВС, по аналогии с корпусом морской пехоты в составе ВМС. Высокопоставленные представители Пентагона выступили против этой идеи, и ее сняли с рассмотрения.

План Трампа идет дальше, предусматривая назначение как нового члена Объединенного комитета начальников штабов, так и министра по делам нового рода войск.


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