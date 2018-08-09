Шесть жителей Мозыря оказались на улице из-за долгов по коммуналке 6 9.08.2018, 19:01

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Также должникам ограничили выезд за границу.

За первое полугодие текущего года шесть мозырян оказались без крыши над головой. Причиной стала неоплаченная коммуналка.

Как сообщает tkm.by, как правило, должники игнорируют квитанции от одного до трех месяцев. Потом информация о них поступает в прокуратуру, РОВД и отдел образования. Должникам выезд за границу ограничивают.

По состоянию на 1 июля, задолженность до трех месяцев по району составила более 70% от общего долга населения. В денежном выражении — это примерно 60.000 рублей. Специалисты предполагают, что ситуация усугубилась, когда в квитанции внесли обязательную оплату за вывоз мусора. Сумма начисляется даже на те квартиры, где никто не проживает.