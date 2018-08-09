Фанаты «Зенита» устроили дымовую завесу на Октябрьской в Минске

Фанаты «Зенита» устроили дымовую завесу на Октябрьской в Минске23
- 9.08.2018, 19:11
- 4,092
Футбольные фанаты взрывают петарды и взрывпакеты.
В редакцию Onliner.by обратился читатель, по словам которого на улице Октябрьской в Минске, неподалеку от ТЦ «Ленинград», футбольные фанаты взрывают петарды и взрывпакеты.
«Это болельщики „Зенита“, я насчитал человек 700. Заполонили всю улицу, но ведут себя спокойно», — рассказал очевидец.
По его словам, все оцеплено сотрудниками ОМОН, однако они не препятствуют передвижению.
«Все вполне культурно, матом не ругаются, слушаются „командира“», — рассказал о передвижении поклонников «Зенита» очевидец.
В ГУВД Минска говорят, что ситуация штатная и находится под контролем.