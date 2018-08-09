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Фанаты «Зенита» устроили дымовую завесу на Октябрьской в Минске

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  • 9.08.2018, 19:11
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Футбольные фанаты взрывают петарды и взрывпакеты.

В редакцию Onliner.by обратился читатель, по словам которого на улице Октябрьской в Минске, неподалеку от ТЦ «Ленинград», футбольные фанаты взрывают петарды и взрывпакеты.

«Это болельщики „Зенита“, я насчитал человек 700. Заполонили всю улицу, но ведут себя спокойно», — рассказал очевидец.

По его словам, все оцеплено сотрудниками ОМОН, однако они не препятствуют передвижению.

«Все вполне культурно, матом не ругаются, слушаются „командира“», — рассказал о передвижении поклонников «Зенита» очевидец.

В ГУВД Минска говорят, что ситуация штатная и находится под контролем.


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