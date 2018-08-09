Три дела, которые подсвечивают главную проблему современной Беларуси 1 Евгений Кириллов, «Салiдарнасць»

9.08.2018, 19:23

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И это не только низкие зарплаты и растущие цены в магазинах.

Так уж сложилось, что на этой неделе параллельно развивается сразу несколько сюжетов, прямо связанных с милицейско-судейской тематикой.

Судите сами.

Во-первых, происходят совершенно непонятно зачем нужные задержания известных редакторов и журналистов, представляющих ключевые СМИ и интернет-ресурсы Беларуси.

Во-вторых, продолжается суд над представителями независимого профсоюза РЭП, который еще совсем недавно был одним из главных защитников «нетунеядцев». Теперь ключевым фигурам профсоюза Геннадию Федыничу и Игорю Комлику припомнили некие доказательства, найденные еще в 2011 году и сейчас раскручивают уголовное дело.

И, в-третьих, в суде пытается добиться справедливости мать погибшего солдата-срочника Александра Коржича.

Все эти три истории, безусловно, разные. У каждой из них свои причины, но объединяет их одно важное обстоятельство – тотальное отсутствие доверия к белорусской правоохранительной и судебной системе. Как со стороны непосредственных участников процессов, так и со стороны всего общества.

Подозреваемые журналисты, не совершившие каких-либо тяжких преступлений, оказываются за решеткой и подвергаются жесткому прессингу. Члены независимого профсоюза, оказывается, долгое время прослушивались милицией – и даже имели в своих рядах внедренного агента КГБ. Мать погибшего солдата не получает ответы на свои вопросы и подозревает, что следователи хотят «замять» дело.

И это только те истории, которые, как говорится, на слуху. А сколько тех, которые рассматриваются судами без всякого внимания со стороны журналистов?

Все это отчетливо подсвечивает главную проблему современной Беларуси. И это не низкие зарплаты и даже не растущие цены в магазинах. А элементарное отсутствие справедливости и уважения прав человека в стране. Нет ощущения того, что милиция – это люди, которые стоят на защите общества, а суд – это место, где принимаются справедливые решения.

Без этого, к сожалению, никакое развитие страны не выглядит возможным.

Евгений Кириллов, «Салiдарнасць»