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Украинский омбудсмен опубликовала фото голодающего Олега Сенцова

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  • 9.08.2018, 19:31
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Олег Сенцов

Фотографии передала российская сторона.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова опубликовала переданные ей российской стороной фотографии режиссера Олега Сенцова, который 88 дней держит голодовку в российской колонии. Фотографии опубликованы на странице Денисовой в Facebook.

Ранее сестра Сенцова сообщила, что состояние ее брата «катастрофическое». Режиссер передал ей письмо, в котором написал, что «почти не встает» и что «конец близок». При этом он отказывается от перевода в городскую больницу, так как там «над ним издеваются еще больше, чем в тюремной».

Украинский омбудсмен заявила о готовности обсуждать с российской стороной «на любых условиях» обмен Олега Сенцова.

14 мая Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Согласно данным правозащитников, в России по политическим мотивам отбывают срок 64 украинца.


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