закрыть
9 августа 2018, четверг, 20:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Задерживается прибытие некоторых авиарейсов в Минск

  • 9.08.2018, 19:40
  • 1,175

В «Белавиа» не комментируют причину, по которой задерживаются рейсы.

Сразу несколько рейсов задерживаются, сообщается на онлайн-табло Национального аэропорта Минск, передает tut.by.

По табло прилетов Национального аэропорта Минск видно, что на несколько часов задерживается рейс B2898 «Белавиа» из Ганновера. Он должен был прибыть в Минск в 13.20, но ожидается лишь в 20.35. Задержаны также рейс «Белавиа» B2812 из Белграда и Будапешта и рейс «Аэрофлота» SU1832 из Шереметьево.

Кроме того, задержан рейс LH1488 авиакомпании «Люфтганза» из Франкфурта. По расписанию он должен прибыть в 20.15. Онлайн-табло аэропорта Франкфурта показывает несколько отмененных рейсов.

В Национальном аэропорту Минск сообщили, что задержки не связаны с деятельностью аэропорта, и направили за комментариями в авиакомпании. В «Белавиа» причину, по которой задерживаются рейсы, не прокомментировали.


популярное за неделю

Мнение

Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип
Власти ищут утечки
Власти ищут утечки Евгений Липкович
А ведь умные люди предупреждали
А ведь умные люди предупреждали Телеграм-канал «Баста»