Государство — хулиган 2 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

9.08.2018, 19:46

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Антон Орехъ

Карательная система четко уловила дух эпохи.

Российское государство не убийца. Как убийца наше государство вело себе при товарище Сталине. Сейчас наше государство – хулиган. Как ведут себя хулиганы? Они ведут себя показательно хамски, их поведение вызывающе абсурдно. Они могут вас побить, обокрасть. Хулиганы часто бывают насмешливы, им важно не просто причинить вам боль – им важно вас унизить. Им хочется, чтобы вы просили о пощаде, но не для того, чтобы смилостивиться над вами, а именно для того, чтобы нам вами поглумиться. Хулиган пощадит жертву тогда, когда ему просто надоест, когда он наразвлекается вдоволь. Сколько человек подписало петицию с просьбой отпустить Анну Павликову и Марию Дубовик? Больше ста тысяч! Отлично – но это не повод. Пишите еще! Пусть будет двести тысяч, миллион. Унижайтесь, просите, умоляйте! Родные и адвокаты говорят, что у девочек на фоне стресса и в тюремных условиях развились болезни, но ведь тюрьма – не курорт! Терпите – ничего страшного! Это даже хорошо, что пока вам плохо. Как там Павликовой сказали – «тюрьма стерилизует»? Тюремный врач-иезуит говорит девушке, что у нее не будет детей. Зачем вламываться к людям в пять утра, и бить по голове, например, отца Ани Павликовой? Отец же не хотел свергать Путина и не печатал листовки? Зачем возить по морозу несколько часов в железном кузове автозака – уже тогда девушка, простите, могла все себе отморозить. Камера без кровати, отрезание волос. В этом нет никакого смысла, но хулиган не ищет смысла. Хулиган издевается. Хулиганы очень изобретательны как всякие подлецы.

Карательная система четко уловила дух эпохи. Дух эпохи – это дух хулиганства. Им нужно издеваться над вами – поэтому в любой момент к любому из вас могут придти и посадить за какую-то картинку, которую вы даже не помните. Они внедряют провокаторов в легкомысленные подростковые компании. «Новое величие» было кружком, где молодые люди пытались играть в активистов. Сажать их было не за что. Но провокаторы сочинили им состав преступления. Потому что карательной машине нужны все новые и новые дела, все новые и новые экстремисты, террористы и революционеры. Настоящих террористов ловить скучно, долго и опасно. А девочек-подростков весело, быстро и с большой перспективой на звездочки и медальки. Карательная машина как пылесос втягивает в себя людей – всех подряд. И вырвать их обратно – невероятно трудно. Зачем сидит Сенцов? Для чего сидят Серебренников, Малобродский и вся «Седьмая Студия»? Зачем сидит «Новое величие»? Ответ на все эти вопросы разом дал еще Глеб Жеглов: «Будет сидеть! Я сказал!». А если кого-то вдруг отпускают, то просто потому, что хулигану наскучило, хулиган наигрался с жертвой и ему нужны новые — чтобы повеселиться.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»