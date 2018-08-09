Топ-8 технологических трендов этого года 9.08.2018, 19:53

Многие индустрии кардинально поменялись под влиянием чудес хайтека.

Далеко в прошлом остались те дни, когда разработчики и программисты считались чудаковатыми ботанами. Ведь практикой доказано — технологии эффективно решают многие проблемы и делают жизнь проще. Многие индустрии кардинально поменялись под влиянием чудес хайтека. Посмотрим на любопытные тренды этого года.

Вода из воздуха

Американская фирма Zero Mass Water, основанная в Аризоне, разработала инновационную солнечную гидропанель, которая может одновременно генерировать электричество и извлекать воду непосредственно из атмосферы. В отличие от солнечных установок по сбору и очистке дождевой воды новые панели, названные Source, поглощают влагу из воздуха. Установки от Zero Mass Water эффективно работают даже в условиях сухого климата Аризоны, когда относительная влажность воздуха в летние месяцы опускается ниже 5%, пишет vestifinance.ru.

Каждый массив состоит из трех панелей: обычная солнечная панель в середине и две гидропанели с обеих сторон. Гидропанели изготовлены из специального пористого материала, который выделяет тепло, а другой запатентованный материал обладает способностью поглощать влагу из воздуха. Затем воду конденсируют и транспортируют в резервуар, расположенный под панелью, который вмещает до 30 литров. В дальнейшем вода подвергается процессу минерализации, который добавляет кальций и магний для улучшения вкуса и увеличения значения рН.

Биопринтеры

Биопринтеры используют клетки человека вместо чернил. Обычный 3D-принтер с помощью слоев пластика печатает деталь автомобиля или, например, брелок, а биопринтер, используя клетки, создает ткани и органы. Чтобы сделать ухо, принтер формирует мягкую и пористую матрицу в форме ушной раковины из полимерного гидрогеля и покрывает ее клетками кожи и хондроцитами (клетками хрящевой ткани), которые растут и заполняют матрицу. Затем гидрогель разлагается бактериями, и примерно через полгода в тканях уха остаются только человеческие клетки.

С помощью биопринтеров можно будет создавать органы, которые подходят для конкретного человека, поэтому у больных отпадёт надобность в ожидании донорских органов. Биопринтер решит и проблему с приживаемостью органов, ведь созданные на устройстве органы не будут содержать чужеродных клеток, поэтому и не будут отторгаться организмом.

Искусственное мясо

Технология, которая точно обрадует всех защитников животных — говядина, выращенная в пробирке в лабораторных условиях. Причем такой продукт может появиться в ресторанах и магазинах не позже 2021 года. Речь идет о технологии, позволяющей производить искусственное мясо без участия животных, которой занимается нидерландская компания Mosa Meat. Именно она пять лет назад выпустила первый гамбургер из мышечной ткани лабораторного производства по астрономической цене, превышающей $200 000.

Впрочем, ученые идут к тому, чтобы производство мяса в лабораториях было намного дешевле, чем выращивание мясного скота. К тому же значительно сократится количество вредных выбросов в окружающую среду. Технология производства мяса в пробирке заключается в том, что взятые у обычного животного клетки «учат» размножаться в искусственно созданной среде. При этом, по мнению представителей Mosa Meat, всего из одной группы клеток можно вырастить столько мяса, что его хватит на производство 80 000 котлет для гамбургеров весом в 113 г каждая.

Биометрические гаджеты

В разработке находятся различные типы биометрических гаджетов, которые могут не только мониторить состояние носителя, но и предупреждать о возможных проблемах со здоровьем. К 2020-му есть вероятность, что смарт-часы уже смогут предоставлять персонализированную помощь своим владельцам, оберегая тех от вещей, которые могут ухудшить самочувствие. Ранее, в 2014-м Google разрабатывала магнитные микрочастицы, которые позволяют точечным образом доставить нужное лекарство в нужное место.

Индивидуальный пошив одежды с VR и 3D-печатью.

Используя технологии виртуальной реальности уже сейчас можно бродить по виртуальным магазинам, примеряя вещи. Но технологии развиваются дальше. Каждый покупатель может посмотреть несколько моделей обуви, выбрать материал, различные элементы декора. Далее с помощью специального сканера будут сняты мерки, создана виртуальная модель ноги и распечатана на 3D-принтере. По этому образцу будет отшита индивидуальная пара обуви. Подобная идея позволяет сократить затраты продавца и при этом предоставлять индивидуальный подход к каждому покупателю.

Смартфоны без батареек

Заряжать гаджеты утомительно, поэтому неудивительно, что ученые работают над увеличением объемов мобильных аккумуляторов. А некоторым даже удалось создать сотовый телефон, который может функционировать без аккумулятора. Исследователи из Университета Вашингтона разработали технику обратного рассеянного излучения, которая позволяет устройству поддерживать связь за счет отражения радиоволн. Здесь задействован примерно такой же принцип, как при передаче сигналов с помощью зеркала и солнечного света.

Хайтек в бьюти-индустрии

Косметическая индустрия вовсю использует высокие технологии. Для волос производители предлагают «умные» расчески (Bomb Curl Brush, Aqua Splash), которые придают прическам объем, завивают кудри, идеально расчесывают, при этом не спутывая волосы, и стайлеры, которые не только сами формируют локоны, но и закручивают их в любую, выбранную пользователем, сторону (CHI ARC, Babyliss Curl Secret).

Для ухода за кожей лица на рынке тоже достаточно много интересных приспособлений: различных автоматических щеток (Braun Face «2в1»), устройств для гигиены, массажа и отшелушивания (Dermaflash, Darphin L’Institut Facial Sonic Cleansing and Massaging Expert и т.д.), которые убирают омертвевшие клетки и удаляют все мелкие волоски, массажируют с помощью ультразвука, микротоков и т.д. Интересные девайсы производители придумали также и для нанесения макияжа. К примеру, портативный аэрограф Temptu Air распыляет тональное средство в мелкодисперсный туман, и оно ложится на лицо идеально гладко.

А недавно косметический гигант L’Oreal представил на выставке потребительской электроники CES носимое устройство, которое подскажет, когда стоит перестать загорать. Сенсор ультрафиолета UV Sense выглядит как наклейка на ноготь и взаимодействует с пользователем через смартфон, планшет или компьютер по NFC. Если поднести к сенсору смартфон, приложение сообщит вам, сколько вы провели на солнце сегодня, вчера и за все время использования устройства.

Вкалывают роботы…

Много дискуссий идет по поводу целесообразности внедрения роботов в жизни людей. Одни считают роботов положительным приобретением для человечества. Другие же видят в них смертельную угрозу — быструю и необратимую. По данным McKinsey & Co, роботы будут трудится в заведениях общественного питания и торговли. В кафе и ресторанах 73% работы, которую сейчас выполняют люди, можно будет делегировать машинам, используя уже имеющиеся технологии.

Ученые из Массачусетского технологического института, например, готовят роботов-медсестёр. По данным Всемирного экономического форума, к 2020 году робототехника и искусственный интеллект достигнут такого развития, что это приведет к сокращению 5 миллионов рабочих мест в передовых странах.