После допроса в СК главного редактора БелаПАН Левшину увезли в ИВС

После допроса в СК главного редактора БелаПАН Левшину увезли в ИВС2
- 9.08.2018, 20:02
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Допрос длился несколько часов.
После многочасового допроса в Следственном комитете главного редактора информационной компании БелаПАН Ирину Левшину увезли в изолятор временного содержания на улице Окрестина. Об этом сообщил tut.by ее адвокат.
Ранее Следственный комитет подтвердил, что журналистка задержана «по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства БелТА»."С ней проводятся следственные действия", — заявил начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович.
Связь с Левшиной пропала утром 9 августа. Она не пришла на работу в обычное время, ее мобильный телефон отключен. Приехавшая в квартиру дочь обнаружила следы обыска и вскрытый системный блок компьютера.
7 августа в рамках уголовного дела была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.