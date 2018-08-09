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После допроса в СК главного редактора БелаПАН Левшину увезли в ИВС

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  • 9.08.2018, 20:02
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Ирина Левшина

Допрос длился несколько часов.

После многочасового допроса в Следственном комитете главного редактора информационной компании БелаПАН Ирину Левшину увезли в изолятор временного содержания на улице Окрестина. Об этом сообщил tut.by ее адвокат.

Ранее Следственный комитет подтвердил, что журналистка задержана «по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства БелТА»."С ней проводятся следственные действия", — заявил начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович.

Связь с Левшиной пропала утром 9 августа. Она не пришла на работу в обычное время, ее мобильный телефон отключен. Приехавшая в квартиру дочь обнаружила следы обыска и вскрытый системный блок компьютера.

7 августа в рамках уголовного дела была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.


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