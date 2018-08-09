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Новые санкции США затронут технологии для нефтегазовой отрасли

  • 9.08.2018, 20:16

Под санкции попадут также технологии, которые могут использоваться не только в гражданских, но и в военных целях.

Новые антироссийские санкции, которые США намерены ввести в ближайшее время, затронут экспорт продукции, связанной с национальной безопасностью, сообщает Reuters высокопоставленный источник в Госдепартаменте США, передает kasparov.ru.

Под санкции попадут товары двойного назначения – технологии, которые могут использоваться не только в гражданских, но и в военных целях. В частности, санкции затронут специализированные нефтегазовые технологии, а также некоторую электронику и датчики.

Источник агентства, отвечая на вопрос, сказал, что санкции не будут напрямую распространяться на "Аэрофлот", но могут косвенно затронуть авиаперевозчика, если он захочет приобрести какую-то продукцию, экспорт которой подпадет под санкции.

Напомним, Госдепартамент США 8 августа объявил, что с 22 августа вступят в силу новые санкции в отношении России, вводимые из-за отравления Скрипалей.

Отметим, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев признал, что Россия осталась без современных технологий добычи нефти после введения санкций.


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