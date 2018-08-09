Samsung представил новый смартфон Galaxy Note 9 9.08.2018, 20:28

Южнокорейская компания представила новый флагман в своем семействе смартфонов.

Южнокорейская компания Samsung Electronics представила новый флагман в своем семействе смартфонов — Galaxy Note 9 с удлиненным сроком работы батареи, передает РБК.

В четверг, 9 августа, Samsung представил свой новый флагманский смартфон Galaxy Note 9. Презентация проходила в Нью-Йорке, прямая трансляция велась на официальном сайте компании.

Новое устройство обладает диагональю экрана 6,4 дюйма и разрешением 2960x1440 пикселей. Galaxy Note 9 оснащен камерой, в которой можно менять значения диафрагмы, что улучшает качество съемки. Также есть интеллектуальная система коррекции фотографий: она автоматически анализирует полученный снимок и определяет его в одну из 20 категорий (портрет, пейзаж и т.п.), а затем оптимизирует изображение в зависимости от его категории.

Новый смартфон доступен в двух версиях: с 128 Гб встроенной памяти и 6 Гб оперативной и 512 Гб (8 Гб).

Одним из преимуществ устройства производитель назвал батарею, емкость которой составляет 4000 мАч. Она способна работать в течение дня без подзарядки, говорится в материалах Samsung. Заряжать устройство можно как с помощью беспроводного, так и с помощью проводного блока питания.

К смартфону прилагается стилус S Pen новой версии. Он оснащен Bluetooth и может быть использован для переключения музыки, управления камерой и др. Как сообщил представитель Samsung в ходе презентации, компания готовит партнерскую программу для разработчиков, чтобы они могли интегрировать функции S Pen в свои приложения.