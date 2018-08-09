Россию могут признать государством, финансирующим терроризм 4 9.08.2018, 20:46

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Чем это грозит Путину?

Что случилось?

2 августа группа американских конгрессменов внесла законопроект о санкциях против России, который может привести к тому, что Российская Федерация будет признана государством, спонсирующим терроризм, пишет «Медуза».

О каком терроризме речь?

Авторы законопроекта выдвигают сразу несколько обвинений.

Сенатор Кори Гарднер считает, что Россию нужно признать спонсором терроризма из-за вторжения в Украину, поддержки сирийского диктатора Башара Асада, вмешательство в американские выборы и применение химического оружия в Солсбери.

Член палаты представителей Майк Коффмен упоминает попытки России дестабилизировать обстановку в Украине, сбитый малайзийский «Боинг» и «скрытое использование военных сил».

Что такое страна — спонсор терроризма?

Это страны, которые, по данным Государственного департамента США, своими действиями поддерживают международный терроризм. Против них вводятся разные санкции от экономических и финансовых до запрета на поставки оружия и повышенного контроля за экспортом товаров двойного назначения.

Как США решают, кто попадет в этот список? Какие там критерии?

Сложный вопрос. Дело в том, что единственный четкий критерий для попадания в список звучит примерно так: власти США должны счесть, что правительство той или иной страны «неоднократно поддерживало акты международного терроризма». По словам профессора Пенсильванского университета Джозефа Детомаса (Joseph DeThomas) — бывшего сотрудника Госдепа, занимавшегося Ираном и Северной Кореей, — решения сильно зависят от политического и дипломатического контекста. Как говорит Детомас, «это скорее искусство, а не наука».

Сейчас спонсорами терроризма США считают четыре страны: Иран, КНДР, Сирию и Судан.

Если признание страны — это исключительное право Госдепа, то причем тут конгрессмены?

Конгресс заставит Госдеп явно высказать свою позицию по отношению к России. После вступления закона в силу в течение 90 дней американское внешнеполитическое ведомство должно будет решить, считать Россию спонсором терроризма или нет. Госдеп должен будет обосновать свою позицию в публичном отчете, который можно засекречивать только частично.

Так было с Северной Кореей в 2017 году. Конгрессмены вынудили Госдеп провести расследование, и КНДР снова включили в список стран-спонсоров терроризма.

Снова включили? То есть из этого списка можно потом выйти?

Да, но здесь уже появляется больше конкретных критериев:

В стране должны произойти фундаментальные перемены — смениться власть и политика.

Правительство должно перестать поддерживать акты международного терроризма (хотя бы на протяжении полугода).

Правительство должно предоставить гарантии, что не будет поддерживать акты международного терроризма в будущем.