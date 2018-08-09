Джон Маккейн: Приятно видеть, что Госдеп вводит новые санкции против России 3 9.08.2018, 21:29

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Джон Маккейн

Американский сенатор-республиканец призвал следить за воплощением санкций в действие.

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн поддержал новые санкции США против России. Об этом он написал в своем Twitter.

«Приятно видеть, что Государственный департамент вводит новые санкции против России за химические атаки в Британии», – отметил Маккейн.

Он призвал Конгресс США продолжать внимательно следить за тем, чтобы санкции воплощались в жизнь быстро и в полной мере.