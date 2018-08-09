закрыть
9 августа 2018, четверг, 22:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Джон Маккейн: Приятно видеть, что Госдеп вводит новые санкции против России

3
  • 9.08.2018, 21:29
  • 1,088
Джон Маккейн

Американский сенатор-республиканец призвал следить за воплощением санкций в действие.

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн поддержал новые санкции США против России. Об этом он написал в своем Twitter.

«Приятно видеть, что Государственный департамент вводит новые санкции против России за химические атаки в Британии», – отметил Маккейн.

Он призвал Конгресс США продолжать внимательно следить за тем, чтобы санкции воплощались в жизнь быстро и в полной мере.


популярное за неделю

Мнение

Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип
Власти ищут утечки
Власти ищут утечки Евгений Липкович
А ведь умные люди предупреждали
А ведь умные люди предупреждали Телеграм-канал «Баста»