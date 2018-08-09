Российский «Зенит» потерпел самое крупное поражение в еврокубках за 29 лет 3 9.08.2018, 22:28

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Минское «Динамо» разгромило российский клуб со счетом 4:0.

Матч «Динамо» — «Зенит» закончился со счетом 4:0 в пользу хозяев. За весь матч петербургский клуб смог создать лишь один опасный момент, пишет РБК.

Первый тайм этого матча «Зенит» проиграл со счетом 0:3 и при этом рисковал уступить еще более крупно. Счет был открыт уже на 12-й минуте после того, как арбитр зафиксировал фол около угла штрафной «Зенита». С этого штрафного Урош Николич перебросил мяч через стенку и пробил в ближний угол. Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин, для которого матч был первым в сезоне, грубо ошибся и пропустил мяч, который летел ему в руки.

На 31-й минуте счет стал 2:0. После углового защитники «Зенита» дали возможность Филиппу Иванову отбросить мяч пяткой, потом не помешали пробить через себя Игорю Шитову, и закончилось все ударом с близкого расстояния Владимира Хващинского.

Третий гол «Динамо» забило прямо перед перерывом. На этот раз Николич подал с углового с правого фланга, и капитан «Динамо» Нино Галович отправил мяч в девятку.

«Зенит» за весь тайм создал только один полумомент — петербуржцы вышли три в два, но Эмилиано Ригони неудачно распорядился мячом. Аргентинец прострелил во вратарскую и его пас не дошел ни до Себастьяна Дриусси, ни до Олега Шатова.

«Зенит» имел преимущество после перерыва, но в середине тайма пропустил четвертый гол. К взятию ворот привела первая же атака «Динамо» во втором тайме — после передачи с левого фланга мяч от Иванова отскочил к Николичу, и тот в касание пробил мимо Лодыгина.

Для «Зенита» поражение стало самым крупным за последние 29 лет. В 1989 году петербургский клуб в Кубке УЕФА уступил со счетом 0:5 «Штутгарту».

Ответный матч пройдет 16 августа. «Зенит» сыграет против «Динамо» на своем старом стадионе «Петровский» при закрытых трибунах — петербургский клуб наказан за поведение зрителей в последнем матче Лиги Европы против «Лейпцига».